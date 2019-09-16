Grekoromen stilde hedefi tutturamadık

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Güreş Şampiyonası'nda olimpik sıkletlerde mücadeleler başladı. 67 kiloda son Avrupa şampiyonu Atakan Yüksel, Estonya ve Moldovalı rakiplerini yenerek üçüncü tura çıksa da, Güney Koreli Ryu'ya kaybederek, elendi. 87 kiloda ilk turu maç yapmadan geçen son iki yılın dünya şampiyonu Metehan Başar, ikinci turda Özbek Rustam Assakalov'a mağlup oldu. 97 kiloda Cenk İldem de ikinci turda Ermeni Aleksanyan'a kaybetti. İki güreşçi de rakipleri finale yükselmesi durumunda repesaj maçına çıkma hakkı elde edecek.