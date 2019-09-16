Türk Hava Yolları balkan şampiyonu

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TÜRK Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ın OK Zeleznicar Lajkovac takımını 3-0 yenerek Balkan şampiyonu olmayı başardı. Turnuvadaya ilk kez katılan THY, rakibi karşısında'lik skorlarla üstün tamamlayıp sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak Balkan şampiyonluğuna uzandı. THY bu şampiyonluk sayesinde Türkiye'yi CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Challenge Cup'ta temsil etmeye hak kazandı. Türk ekibinin eleme turundaki rakibi ise Macaristan'dan 1.MCM-Diamant Kaposvari takımı oldu.