Türk Hava Yolları balkan şampiyonu

TÜRK Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, Sırbistan'ın OK Zeleznicar Lajkovac takımını 3-0 yenerek Balkan şampiyonu olmayı başardı. Turnuvadaya ilk kez katılan THY, rakibi karşısında ilk seti 25-15, ikinci seti 25-19 ve üçüncü seti 25-22
'lik skorlarla üstün tamamlayıp sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak Balkan şampiyonluğuna uzandı. THY bu şampiyonluk sayesinde Türkiye'yi CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Challenge Cup'ta temsil etmeye hak kazandı. Türk ekibinin eleme turundaki rakibi ise Macaristan'dan 1.MCM-Diamant Kaposvari takımı oldu.