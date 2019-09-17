Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

İNGİLTERE'DE düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular yurda döndü. İstanbul Havalimanı'na gelen milli yüzücüleri, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yetkilileri, sporcuların yakınları ve sporseverler karşıladı. Kadınlar 50 metre sırtüstünde gümüş madalya kazanan Sümeyye Boyacı, "Henüz katıldığım ilk Dünya Şampiyonası'nda bu başarıyı elde edebilmek çok büyük bir mutluluk" dedi. Sümeyye Boyacı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi hakkında ise,ifadelirini kullandı.TURKUVAZ Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur kura çekimi bugün saat 14.00'te çekiliyor. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek veSüper Lig'den Kasımpaşa, Göztepe, Denizlispor, Gazişehir ve Gençlerbirliği, bu turdan itibaren kupada boy gösterecek. İkinci turdan gelen 33 takımın yanı sıra TFF 2. Lig'den 36, TFF 1. Lig'den 18 ve Süper Lig'den 5 takım olmak üzereŞAMPİYONLAR Ligi'nde perde bugün bugün açılıyor. İçlerinde Galatasaray'ın da bulunduğu 32 takımın futbolcularının toplam piyasa değeri 16 milyar Euro'yu (yaklaşık 100 milyar 702 milyon lira) buluyor. Bunların içinde en pahalısı ise 1 milyar 280 milyon Euro ile Manchester City. City'yi Real Madrid (1 milyar 190 milyon Euro) ve ile Barcelona (1 milyar 180 milyon Euro) izliyor. G.Saray ise 136,3 milyon Euro ile 24. sırada.19.55: Inter- Slavia Prag, Lyon-Zenit. 22.00: Napoli-Liverpool, Salzburg- Genk, B.Dortmund-Barcelona, Benfica-Leipzig, Chelsea- Valencia, Ajax-LilleNBA'DE geçen sezonu şampiyon olarak kapatan Toronto Raptors, taraftarları için başlattığı 'Kapsayıcılık Girişimi' çerçevesinde logolu başörtüsü çıkardı. Kanada ekibinin Pazarlama Direktörü Jerry Ferguson, bu kararı Toronto 'Hijabi Ballers' (Başörtülü Topçular) adlı bir grup başörtülü kadının, müslüman kadınların spora katılımını özendirmek için iki yıldır her pazar günü yaptığı karşılaşmalardan esinlenerek aldıklarını belirtti.