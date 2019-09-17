Rıza Kayaalp rekora sadece bir adım uzakta

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya umudumuz Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finale çıkarak yüzümüzü güldürdü. Sabah seansında yarı finale kalarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Kayaalp, yarı finalde Alman Eduard Popp ile karşı karşıya geldi. Alman güreşçi karşısında ilk devreyi 1-0 önde tamamlayanFİNAL MAÇI BUGÜNDaha önce üç kez dünya şampiyonluğuna ulaşan milli güreşçi, bugün finalde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.97 kiloda mücadele eden Cenk İldem ise Gürcü Giorgi Melia'yı 4-1 yenerek bronz madalya kazandı.