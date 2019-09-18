Tarih böyle yazılır

Başkent Nur Sultan'daki şampiyonanın dördüncü gününde milli güreşçi Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile karşılaştı ve rakibini 3-1 mağlup ederek altın madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na da kota alan Rıza, Küba asıllı Şilili dünya üçüncüsü Yasmani Acosta Fernandez ile Çinli Lingzhe Meng'i 4-0 yenerek çeyrek finale çıkmış, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaia'yı 5-1, yarı finalde ise Alman Eduard Popp'u 4-1 yenmişti. Rıza Kayaalp, grekoromende 4 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olurken, 3'er dünya şampiyonluğu bulunan Hamza Yerlikaya ve Selçuk Çebi'yi geride bıraktı. Serbest stilde ise Hüseyin Akbaş'ın 4 dünya şampiyonluğu var.

TÜRK HALKINA ARMAĞAN OLSUN

TARIHE geçen Rıza Kayaalp duygularını şöyle dile getirdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız aradı ve ilk tebrik eden kişi oldu. 10. yılım ve çok önemli madalyalar kazandım. Bunlardan 4'ü dünya şampiyonluğu. Allahım bana bugünleri nasip etti. Türk halkına armağan olsun. Her şeyi bayrak için yaptık. İstiklal Marşımızı okutmak için yaptık."

KULÜPLERDEN TEBRİK

SÜPER LIG'DE mücadele eden takımlardan Kayaalp'e tebrik yağdı. G.Saray, F.Bahçe, Trabzonspor, Konya ve Alanya gibi ekipler sosyal medya hesaplarından Rıza Kayaalp'in başarısını kutlayarak şunları söyledi: "Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kübalı rakibini mağlup edip dördüncü kez dünyanın zirvesine çıkarak göğsümüzü kabartan ve grekoromende bu başarıya ulaşan ilk Türk olarak tarihe geçen güreşçimiz Rıza Kayaalp'i tebrik ederiz."

KAYAALP'İN İFTİHAR TABLOSU

DÜNYA: 2011, 2015, 2017, 2019 (altın), 2013, 2014 (gümüş), 2009, 2010 (bronz)

AVRUPA: 2010, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 (altın), 2011 (gümüş)

OLİMPİYAT: 2012 (bronz), 2016 (gümüş)

BAŞKAN TV'DEN İZLEDİ, TELEFONLA ARADI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rıza Kayaalp'in final maçını, asrın güreşçisi unvanlı eski sporcu; bugünün Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile birlikte izledi. Erdoğan maçın bitimiyle sıcağı sıcağına Rıza'yı aradı ve tebrik etti. Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da telefonla aradığı sporcu için ayrıca sosyal medya hesabından, "Helal olsun pehlivan. Dünya Güreş Şampiyonası grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanarak bizlere 4. kez bu gururu yaşatan milli güreşçimiz Rıza Kayaalp'i yürekten tebrik ediyorum" mesajı yayınladı.