Olimpiyat şampiyonu olarak veda edeceğim

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Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan ve bunu 4. kez başararak tarihe geçen Rıza Kayaalp, artık kariyerindeki tek eksiği olan olimpiyat madalyasını istediğini söyledi. "diyen Rıza, şöyle devam etti: "Bundan sonra önümüze bakacağız. Bunu unutacağız, olimpiyatlara konsantrasyon sağlayacağız. Çünkü daha zorlu bir süreç bizi bekliyor. Önümüzde 11 ay gibi bir zaman var ama çabuk geçiyor. Olimpiyatlarda bundan daha da iyi olmak istiyorum. Belki de son şansım.Halkımız da benden bunu bekliyor. Ömür boyu da mutlu yaşarım.İnşallah olimpiyat şampiyonu olmuş bir vaziyette güreşi noktalarım."MİLLİ güreşçi, yeni bir rekor daha kırmasıyla ilgili de "Rekorlar her zaman kırılır. 9 Avrupa şampiyonu olduysam 10 neden olmasın, 4 dünya şampiyonu olduysam 5 neden olmasın. Önemli olan bu işi bırakana kadar zirvede kalabilmek, her zaman hazır olabilmek" diye konuştu.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Kayaalp, "İlgisi bizi sevindiriyor. O kadar işi gücü arasında tabii ki milli mesele de olunca kendisi de takip etmeyi ihmal etmiyor. Maç biter bitmez, beni aradı. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.Rıza Kayaalp, Esenboğa Havaalanında annesi Sevgi, babası Kelami, eşi Zeynep ve yakınlarının yanı sıra federasyon ve ASKİ Spor Kulübü yetkililerince coşkuyla karşıladı.