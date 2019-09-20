Daniyar İsmayilov'dan gümüş madalya

Tayland'da süren Dünya Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı.

Pattaya kentindeki şampiyonada Türk sporcu ilk hakkında 150 kiloyu kaldırmayı başardı. İkinci ve üçüncü haklarında ise 154 kiloyu deneyen İsmayilov başarısız oldu ve gümüş madalyada kaldı.

Aynı kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek ise dereceye giremedi.

Milli sporcu koparmadaki ilk hakkında 138 kiloyu kaldırmayı başardı. Muhammed Furkan ikinci ve üçüncü haklarında denediği 141 kiloda ise başarısız oldu ve 14. sırada yer aldı.

Bu kiloda B Grubu'nda yarışan Çinli Lyudong Feng 153 kiloluk kaldırışıyla altın madalyanın sahibi oldu.

MUHAMMED FURKAN ÖZBEK VE DANİYAR İSMAYİLOV SİLKME VE TOPLAMDA DERECEYE GİREMEDİ

Tayland'da devam eden Dünya Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan erkekler 67 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Daniyar İsmayilov silkme ve toplamda başarısız oldu.

Pattaya kentindeki şampiyonada Daniyar İsmayilov silkmedeki ilk hakkında 166 kilo kaldırdı. Milli sporcu geride kalan iki hakkında ise 172 kiloda başarılı olamadı ve 17. oldu.

Milli sporcu toplamda ise 316 kiloya ulaşarak yedinciliği elde etti.

Muhammed Furkan Özbek ise 171 kiloyla yarışmaya başladı. Bu kiloyu kaldıran milli halterci son iki hakkında ise 174 kiloyu denedi ancak başarılı olamadı. Türk halterci silkmede 10. sırada kaldı.

Milli halterci toplamda da 309 kiloya ulaşırken 14. sırada yer aldı.