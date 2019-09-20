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Son dakika: finalde

'nda serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında milli sporcu , Çinli 'i 5-0 yenerek finale yükseldi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 20.9.2019 14:39 Güncelleme Tarihi: 20.9.2019 14:46
Son dakika: Taha Akgül finalde

Milli sporcu Taha Akgül, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen şampiyonanın serbest stil 125 kilo yarı final müsabakasında Taha Akgül, Çinli Zhiwei Deng ile karşılaştı.

Müsabakaya iyi başlayarak ilk devrede 5-0'lık üstünlük kuran Taha, ikinci devreyi rahat geçti ve minderden 5-0'lık galibiyetle ayrıldı. Adını finale yazdıran Taha Akgül, finalde yarın Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada 92 kiloda mücadele eden Süleyman Karadeniz'in, çeyrek finalde yenildiği Rus sporcu Alikhan Zhabrailov'un yarı final maçını kaybetmesiyle repesaj şansı kalmadı ve milli güreşçi organizasyona veda etti.

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