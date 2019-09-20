Süleyman Atlı altına doğru

Kazakistan'da süren Dünya Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kiloda Süleyman Atlı finale çıkarken, olimpiyat kotasını almayı başardı. İlk maçında Çinli Shaofeng Liang'ı 12-2 sayı tuşu, ikinci maçında İtalyan Givi Davidov'u 10-0 sayı tuşuyla yenen milli güreşçi, çeyrek finalde de Sırp rakibi Micic'i 5-4'le geçerek Tokyo Olimpiyatları vizesini aldı.

Atlı, yarı finalde ise Kazak Sanayev'i nefes kesen bir maçın sonunda yendi. Güreşe iyi başlayamayan ve 3-1 geriye düşen milli sporcu, son saniyelerde yaptığı 4 puanlık oyunla rakibi 5-3 yenerek, finalist oldu.

Milli güreşçi bugün finalde Rus Zavur Uguev ile karşılaşacak. 65 kiloda Selahattin Kılıçsallayan ise çeyrek finalde yenildiği Muszukajev'in finale çıkması durumunda repesaja çıkacak.