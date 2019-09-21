İsmayilov gümüş madalya kazandı

TAYLAND'DA süren Dünya Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkan erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, koparmada gümüş madalya kazandı. İlk hakkında 150 kiloyu kaldıran ancak ikinci ve üçüncü haklarında ise 154 kiloda başarılı olamayan İsmayilov gümüş madalyada kaldı. Aynı kiloda yarışan Muhammed Furkan Özbek ise dereceye giremedi. Milli sporcu koparmadaki ilk hakkında 138 kiloyu kaldırmayı başardı. Muhammed Furkan ikinci ve üçüncü haklarında denediği 141 kiloda ise başarısız oldu ve 14. sırada yer aldı.

Bahçeşehir Koleji SK sahaya iniyor

BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ikinci sezonuna hazırlanan ve Türkiye'yi Avrupa'da da temsil edecek olmanın heyecanını yaşayan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü dokuz yeni transfer ile güçlendirdiği kadrosunu pazartesi günü düzenleyeceği toplantı ile medyaya tanıtacak. FIBA Euro Cup'ta mücadele edecek olan Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün Kurucu Başkanı Hüseyin Yücel ve Kulüp Başkanı Ömer Yücel de toplantıda yer alacaklar.

8 kulübe 3'er puan silme cezası!

TÜRKIYE Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerini gerçekleştirdikten sonra 8 kulübe puan silme cezası verdi. Verilen süreler içerisinde eksiklerini tamamlayamayan TFF 1. Lig ekipleri Bursaspor, Eskişehirspor ve Osmanlıspor ile TFF 2. Lig ekipleri Birevim Elazığspor, Kardemir Karabük, Sakaryaspor, Şanlıurfaspor ve Uşak Spor, 3'er puan silme cezası aldı.

Balıkesir kaçtı, İstanbulspor yakaladı

TFF 1. Lig'de İstanbulspor, evinde ağırladığı Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip Anıl Başaran ve Halil Çolak'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Pes etmeyen İstanbul temsilcisi 59 ve 80'de Aldin Cajic'in attığı gollerle eşitliği yakaladı. Balıkesir 7 puanla 7. sırada yer alırken, İstanbulspor 6 puanla 11. sırada kaldı. Erzurumspor ise Adanaspor'u sahasında 2-1 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı. Dadaşlar'ın gollerini 45. dakikada Pote, 48'de ise Obertan kaydetti. Puanını 7 yapan Erzurumspor 9. sıraya çıktı. İkinci mağlubiyetini alan ve 5 puanda kalan Adanaspor ise ligde 12. sırada.

Etnospor'da geri sayım

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen Etnospor Kültür Festivali, 3-6 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek. Bu yıl 4. kez gerçekleştirilecek festival, misafir Arjantin'in aralarında bulunduğu 16 ülkenin katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda yapılacak. Bir milyon ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanan festival, azim, kararlılık ve mücadelenin vurgulandığı "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla yapılacak. 12 geleneksel spor dalında bine yakın sporcu katılacak.

Geleneksel sporlar ve kıyafetler yine ilgi çekecek.