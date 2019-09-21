Taha Akgül puan vermeden finalde

Dünya Güreş Şampiyonası'nda en büyük madalya umutlarımızdan biri olan Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda finale yükselirken, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na da katılmaya hak kazandı. Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu unvanlı güreşçimiz, ilk maçında Moldova'dan Alexandr Romanov'u 8-0 yenerek çeyrek finale çıktı. Çeyrek finalde Özbek Khasanboy Rakhimov'u 3-0 yenen Taha adını yarı finale yazdırırken, Tokyo 2020'ye katılma hakkı elde etti.

Taha, yarı finalde Çinli Zhiwei Deng'e ilk devrede 5-0 üstünlük kurdu ve ikinci devre de bunun avantajıyla güreşip puan bile vermeden finale çıktı. Taha Akgül, finalde bugün Gürcü Geno Petriashvili ile karşı karşıya gelecek.

Süleyman Atlı gümüşte kaldı

DÜNYA Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kiloda mücadele eden Süleyman Atlı, finalde Rus Zavur Uguev'e yenilerek gümüş madalya elde etti. İlk devrede başa baş bir mücadele sergilense de son bölümlerde rakibinin üst üste yaptığı oyunlara engel olamayan Süleyman Atlı, 13-3 teknik üstünlükle yenilerek dünya ikincisi oldu ve gümüş madalya kazandı.