Dramatik final

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Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Taha Akgül, erkekler serbest stil 125 kiloda altın madalyayı son saniyelerde kaçırdı. Başkent Nur Sultan'da gerçekleştirilen organizasyonda milli güreşçi, son iki Dünya Şampiyonası'nın altın madalyalı ismi Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaştı. Güreşe iyi başlayan ve ilk devreyi 2-0 önde tamamlayan Taha Akgül, ikinci yarıda farkı açarak skoru 4-0 yaptı.Ancak Gürcü sporcu, müsabakanın son 10 saniyesine girilirken aldığı 2 puanla skoru 6-6'ya getirdi. Petriashvili son puan avantajıyla altın madalyanın sahibi olurken, milli sporcumuz Taha ise gümüş madalya aldı.Akgül, önceki gün ilk maçında Moldovalı Romanov'u 8-0, çeyrek finalde Özbek Rakhimov'u 3-0, yarı finalde ise Çinli Deng'i 5-0 yenerek 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota almıştı.2017'de Paris'te finalde Petriashvili'ye yenilen Taha, geçen yıl Dünya Şampiyonası'na çeyrek finalde sürpriz bir şekilde veda etmişti. Taha, Petriashvili'yi bu yıl Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın finalindeDünya Güreş Şampiyonası'nda dün sabah seansında 4 güreşçimiz de elendi. İbrahim Çiftçi, 97 kilo elemelerinde İranlı Shabanibengar'a mağlup oldu. 86 kiloda Fatih Erdin, ikinci turda İspanyol Naskidaeva'ya kaybetti. 79 kiloda M. Nuri Kotanoğlu, ilk karşılaşmasında Hintli Jitender'e yenildi. 61 kiloda Recep Topal da ilk maçında İranlı Ehsanpoor'a 6-3 mağlup oldu. Dört isim de rakipleri finale çıkamadığı için elendi.