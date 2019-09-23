Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

FRANSA League 1'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Rennes deplasmanından 1 puanla döndü. Hastalığı nedeniyle hafta içinde idmanları kaçıran Yusuf Yazıcı'nın 86. dakikada oyuna dahil olduğu mücadelede Zeki Çelik ise 90 dakika sahadaydı. 46. dakikada Ikone ile öne geçen Lille, 68'de Hunou'ya engel olamayınca mücadele de 1-1 sona erdi. Lille, bu beraberlikle 6 hafta sonunda 10 puan topladı.İTALYA Serie A'da Napoli, Lecce deplasmanında farka koştu: 4-1.konuk takım 28. dakikada Llorente ile öne geçerken 40'ta Insigne penaltıdan skoru 2-0 yaptı. 52. dakikada Ruiz bir kez daha ağları bulurken Mancosu'nun golü Lecce'yi ümitlendirse de Llorente 82'de bir kez daha sahne alıp maçın skorunu belirledi. Diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı: Sassuolo-SPAL: 3-0, Bologna- Roma: 1-2, Sampdoria-Torino: 1-0.İNGİLTERE Premier Lig'de dün iki dev takımın mücadelesi vardı. Lider Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Maçın 14. dakikasındaİlk yarıyı 2-0 mağlup kapatanDerbiyi 2-1 kazanan Liverpool, 6'da 6 yaparak puanını 18'e yükseltti ve liderliğini perçinledi.GALATASARAY'IN Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üç rakibi de dün liglerinde kazanmayı bildi.Sevilla deplasmanından Benzema'nın attığı golle 1-0 galip ayrıldı.87'de Neymar'ın golüyle Lyon'u devirirken,de Anderlecht'i Crombrugge (kendi kalesine) ve Krepin Diatta'nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.