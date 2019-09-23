Haber hattı

Lille sonunu getiremedi
FRANSA League 1'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, Rennes deplasmanından 1 puanla döndü. Hastalığı nedeniyle hafta içinde idmanları kaçıran Yusuf Yazıcı'nın 86. dakikada oyuna dahil olduğu mücadelede Zeki Çelik ise 90 dakika sahadaydı. 46. dakikada Ikone ile öne geçen Lille, 68'de Hunou'ya engel olamayınca mücadele de 1-1 sona erdi. Lille, bu beraberlikle 6 hafta sonunda 10 puan topladı.
Napoli, Lecce'yi dağıttı!
İTALYA Serie A'da Napoli, Lecce deplasmanında farka koştu: 4-1. Eljif Elmas'ın ilk 11'de sahaya çıktığı mücadelede
konuk takım 28. dakikada Llorente ile öne geçerken 40'ta Insigne penaltıdan skoru 2-0 yaptı. 52. dakikada Ruiz bir kez daha ağları bulurken Mancosu'nun golü Lecce'yi ümitlendirse de Llorente 82'de bir kez daha sahne alıp maçın skorunu belirledi. Diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı: Sassuolo-SPAL: 3-0, Bologna- Roma: 1-2, Sampdoria-Torino: 1-0.
Dev maçın galibi Liverpool
İNGİLTERE Premier Lig'de dün iki dev takımın mücadelesi vardı. Lider Liverpool, deplasmanda karşılaştığı Chelsea'yi 2-1 mağlup etti. Maçın 14. dakikasında Mohamed Salah'ın asistinde Trent-Alexander Arnold'un golüyle öne geçen Kırmızılar, 30'da Roberto Firmino ile farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarıyı 2-0 mağlup kapatan Maviler, 71'de N'Golo Kante ile umutlansa da yenilgiye engel olamadı.
Derbiyi 2-1 kazanan Liverpool, 6'da 6 yaparak puanını 18'e yükseltti ve liderliğini perçinledi.
Rakiplerimiz maçlarını kazandı
GALATASARAY'IN Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki üç rakibi de dün liglerinde kazanmayı bildi. Real Madrid,
Sevilla deplasmanından Benzema'nın attığı golle 1-0 galip ayrıldı. Paris Saint-Germain
87'de Neymar'ın golüyle Lyon'u devirirken, Club Brugge
de Anderlecht'i Crombrugge (kendi kalesine) ve Krepin Diatta'nın golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.