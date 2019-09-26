Mustafa Koç Spor Ödülü, İlke Özyüksel'in

ÜÇ yıl önce vefat eden Mustafa V. Koç adına Koç Holding ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliğiyle düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, modern pentatlon dalında Türkiye'yi olimpiyat oyunlarında temsil eden İlke Özyüksel'e verildi. Özyüksel, 250 bin TL'lik maddi ödülün yanı sıra Koç logosunun da mimarı olan Ivan Chermayeff'in tasarladığı ödülü, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline N. Koç'un elinden aldı. Gecede UEFA Şampiyonlar Ligi Marşı'nın bestecisi olan Tony Britten'ın düzenlediği özel besteyi Şef Özgür Sevinç yönetimindeki orkestra sergiledi.

AZAK DÜNYA ŞAMPİYONU

KAZAKİSTAN'DA başlayan Dünya Ümitler Judo Şampiyonası'nda kadınlar 44 kiloda Merve Azak altın madalya kazandı. Almatı kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcu, final maçında Venezuelalı Maria Gimenez'i waza-ari puanıyla yenerek dünya şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonada bugün tatamiye çıkan erkekler 55 kiloda Berat Bahadır beşinci, kadınlar 44 kiloda Hanife Özcan ise yedinci sırada yer aldı.

GÜREŞÇİLERDEN BAKAN'A ZİYARET

GENÇLIK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Güreş Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuların da bulunduğu Türkiye Güreş Federasyonu heyetini kabul etti. Bakanlık merkez binada gerçekleşen kabule, Federasyon Başkanı Musa Aydın, grekoromen 130 kiloda altın kazanan Rıza Kayaalp, serbest 125 kiloda gümüş madalya kazanan Taha Akgül ve 57 kiloda gümüş madalya alan Süleyman Atlı ile grekoromen stil 97 kiloda bronz madalya kazanan Cenk İldem ve antrenörler Salih Bora, Abdullah Çakmar, Akif Canbaş, Fırat Bilici, Adem Bereket ve Mehmet Yozgatlı katıldı.

VODAFONE 5G ESL'DE BÜYÜK FİNAL

VODAFONE-ESL iş birliğiyle düzenlenen, dünyanın ilk uluslararası 5G mobil espor turnuvası "Vodafone 5G ESL Mobile Open"da final heyecanı başladı. Milano Oyun Haftası kapsamında 28-29 Eylül'de gerçekleştirilecek büyük final, Vodafone'un 5G mobil şebekesi üzerinden canlı oynanacak. Büyük finale Türkiye'den katılmaya hak kazanan KAOS, Futbolist ve İstanbul Wild Cats takımları, 29 Eylül Pazar günü oynanacak PUBG Mobile finalinde dünyanın en iyi takımlarıyla yarışacak. Turnuvada toplam 165 bin Euro ödül dağıtılacak.