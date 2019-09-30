Bu vatana borcum var

BUGÜN NELER OLDU

Doha'da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide adını finale yazdıran Yasmani Copello, bugünkü yarış öncesi iddialı konuştu. Yarı finalde 48.39'luk derecesiyle finiş çizgisine gelen 32 yaşındaki milli atlet,diye konuştu. Copello, bu akşam TSİ 22.40'taki finalde madalya için koşacak.