Bu vatana borcum var

Doha'da devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre engellide adını finale yazdıran Yasmani Copello, bugünkü yarış öncesi iddialı konuştu. Yarı finalde 48.39'luk derecesiyle finiş çizgisine gelen 32 yaşındaki milli atlet, "Bu vatana madalya borcum var. Türkiye'ye madalya ile dönmek istiyorum. Bunun için elimden geleni yapacağım"
diye konuştu. Copello, bu akşam TSİ 22.40'taki finalde madalya için koşacak. 3 adım atlamada final koşan ilk Türk etlet olan Necati Er ise dün piste çıktı. Er, elde ettiği 16,34 metrelik atlayışıyla 11'inci sırayı aldı.