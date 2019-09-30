Etnospor’da pato rüzgarı esecek

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Dünya Etnospor Konfederasyonu'nca "Pilavdan Dönenin Kaşığı Kırılsın" sloganıyla 3-6 Ekim'de düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin en gözde oyunlarından biri, Arjantin'in milli sporu pato olacak. Varlığını 160 yıl önceki ahengiyle sürdüren ve ülkenin her kesimi tarafından heyecanla takip edilen pato, festivalin en gözde sporlarından biri olarak ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Festivalin en büyük sürprizlerinden biri de pato-kökbörü mücadelesi olacak. Benzer oyunlar olmaları sebebiyle pato takımı ile Türkiye'nin kökbörü takımı arasında gerçekleştirilecek müsabaka ziyaretçilerin nefeslerini kesecek.