Etnospor Kültür Festivali başlıyor! "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın"

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından organize edilen 4. Etnospor Kültür Festivali, 3-6 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek.

Bu yıl "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla azim, kararlılık ve mücadele vurgusunun yapılacağı ve Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu organizasyon, Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Dört gün sürecek organizasyonda misafir ülke Arjantin'in de aralarında bulunduğu 16 ülkeden katılımcılar yer alacak. Festivalde, Türk dünyası, Orta Asya ve Anadolu'ya özgü şenlikler hayat bulacak.

Etkinlikte geleneksel Türk sporlarının yanı sıra 14 farklı medeniyeti temsil eden geleneksel çadırlarda oba yaşamı canlandırılacak ve tarihi el sanatları atölyeleriyle katılımcılara keyifli anlar yaşatılacak.

Organizasyonda 16 ülkenin geleneksel mutfağından 50'nin üzerinden yemek, katılımcıların beğenisine sunulacak.

- 12 GELENEKSEL SPOR DALI İCRA EDİLECEK

Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek organizasyonda 12 geleneksel spor dalı vatandaşlarla buluşacak.

Geleneksel sporların tanıtılması ve yaygınlaştırılması amcacıyla düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nde, Arjantin'in geleneksel spor dalı patonun yanı sıra geleneksel okçuluk, yağlı güreş, şalvar güreşi, kuşak güreşi, aba güreşi, mas güreşi, mangala, aşık atma, atlı cirit, kökbörü, atlı okçuluk olmak üzere 12 geleneksel spor dalında müsabakalar yapılacak.

Etnospor Kültür Festivali'nin atölye-sanat alanları kısmında geleneksel, unutulmaya yüz tutmuş 50'ye yakın sanat dalında atölye çalışmaları yapılacak.

Sanatkarlar, festivale gelecek vatandaşlara uygulamalı olarak geleneksel sanatları tanıtacak ve vatandaşları bu uygulamalara dahil edecek.

- FESTİVALDE ÇOCUKLAR BAŞROLDE

Etnospor Kültür Festivali'nde çocuklara yönelik etkinlikler önemli bir yer tutuyor.

Festival, spor ve oyun müsabakalarının yanında, kültürel ve eğlenceli aktiviteleri ile de yüz binlerce çocuğa ulaşacak.

Organizasyonu ziyaret edecek çocuklar, topaç, çember, tiktak, kale, menekşe, aşık, sıçratan top, bezirgan başı, üç taş, beş taş, dokuz taş, misket, ip atlama, salıncak, çuval yarışı, yumurta taşıma yarışı, kaşık kukla, masal, bilmece-mani küpleri, köy seyirlik oyunları, koz oyunu, seksek, çocuk tiyatrosu, mendil kapmaca ve birdirbir gibi geleneksel çocuk oyunlarını oynama şansı bulacak.

Ayrıca ok atma, ata binme, aşık ve mangala gibi birçok spor ve oyunu, ebeveynlerinden izin alarak, tecrübeli profesyonellerin gözetiminde deneyimleme şansı bulacak.

- ETNOSPOR'A İLGİ ARTIYOR

Etnospor Kültür Festivali'nde katılım hem sporcu hem de ziyaretçi sayısı bakımından her geçen önemli bir artış gösteriyor.

Küçükçekmece'deki Bezirganbahçe Meydanı'nda 2016'da düzenlenen 1. Etnospor Kültür Festivali'ne 500 sporcu, 360 bin ziyaretçi katıldı.

Festival, ikinci yılında Yenikapı'ya taşındı. Mayıs 2017'de düzenlenen organizasyonda 850'ye yakın sporcu, 650 bine yakın da ziyaretçi yer aldı.

Yenikapı Meydanı'nda Mayıs 2018'de düzenlenen ve 900'e yakın sporcunun katıldığı 3. Etnospor Kültür Festivali'ni ise 1 milyonun üzerine ziyaretçi takip etti.

Bu yılki festivale ise binin üzerinde sporcu ve 1 milyon 200 bin de ziyaretçinin katılması bekleniyor.

- BU YILKİ MİSAFİRLER ARJANTİN'DEN

Etnospor Kültür Festivali'nde bu yıl Arjantin'in geleneksel spor dalı pato da yer alacak.

Geçen yıllarda Japon savaşçılar samuraylar ile Katar'ın simgesi şahinlerin yer aldığı organizasyona bu yıl Arjantin konuk olacak.

İspanyolca'da anlamı ördek olan pato, önceleri ördek ile günümüzde ise sığır derisinden 6 adet kulbu bulunan top ile oynanıyor. 160 yıllık mazisi olan pato, 180-220 metre aralığında boyu, 80-90 metre aralında da eni olan bir sahada dörder atlı sporcuyla oynanıyor.

Oyunda çapı bir metre olan fileli potaya topu bırakmak suretiyle skor elde etmenin amaçlandığı oyun, ciddi bir çalışma disiplini gerektirirken, ortaya seyir zevki yüksek ve heyecan verici müsabakalar çıkıyor.

Sekizer dakikadan 6 set süren oyunda sporcu sakatlığı durumunda sadece bir defaya mahsus olmak üzere oyuncu değiştirme hakkı bulunuyor. Oyun esnasında ikinci bir oyuncu değişikliği kural gereği mümkün olmadığından sakatlık durumunda takım eksik mücadele etmek zorunda kalıyor. Patoda sınırsız at değişikliği yapılabiliyor. Hakem, bir oyuncuyu faul yapmasından dolayı oyundan beş dakika süre ile men edebiliyor.

Oyunda taç, aut ile faulun yapıldığı yere göre 5, 8 ve 15 metreden kullanılan penaltı atışları mevcut.

- FESTİVALDEKİ SPORLAR

Etnospor Kültür Festivali'nde yapılacak sporlar şöyle:

Yağlı güreş: Yağlı güreş, geleneksel bir Türk sporudur. Güreşçiler vücutlarına yağ sürerek güreştikleri için bu şekilde adlandırılır. Müsabakalar "Er Meydanı" denilen alanlarda yapılır. Güreşçilerin vücutlarının yağlanması nedeni ile birbirlerini tutmaları zorlaştığından, büyük güç ve ustalık gerektiren bir spordur.

Şalvar güreşi: Güreşçiler, şalvar giyer ve ayakları çıplaktır. Şalvar güreşinde tüm teknikler ayakta yapılır. Rakip alta düştüğü anda bir tek hamle şansı verilir. Bu hamlede sonuç olmaz ise genelde ayağa kaldırılır.

Kuşak güreşi: Kırım Türk geleneklerine göre yapılan güreşler diğer geleneksel güreş çeşitleri gibi davul zurna eşliğinde yumuşak toprak veya yeşil düz zeminde eğlence amaçlı yapılmaktadır. Yaş ve ağırlıklarına göre üç boya ayrılan güreşçiler, bele sarılan iki metre uzunluğundaki özel dokuma kuşaklardan tutarak rakibin iki omzunu yere getirmesi şalka düşmesi için mücadele ederler.

Cirit: Cirit, at üzerinde oynanan spor dallarından biridir. At üzerindeki sporcunun süngü veya mızrağını (ciridini) rakibe karşı isabetli bir şekilde atmasını, muharebe anında kendisine ve bineğine olan hakimiyetini ve bu yolla rakibine üstün gelmesini amaç edinen, kuralları olan bir spordur.

Atlı okçuluk: Orta Asya'daki savaş ve av pratiklerine dayanır. Amaç 200 metrelik parkur üzerinde dörtnala giden bir atın üzerinden hedeflere ok ile isabet sağlayarak, puan almaktır.

Geleneksel okçuluk: Okçuluk yayla gerili kirişe takılarak uzağa atılan, ucu sivri, düzgün ince ve kısa çubuk yani ok ile hedefi vurma sporudur.

Aşık atma: Oyun için koyun veya keçi gibi küçükbaş hayvanların arka ayaklarında bulunan aşık kemiği kullanılır. Oyun çizilen bir dairenin içine her oyuncunun aşıklarını dizmesiyle başlar. Her oyuncunun amacı yaptığı atışlarla aşıkları dairenin dışına çıkartmaktır.

Kökbörü: Anadolu'da "ödül kapmaca" olarak da bilinir. Amacı "şikar" adı verilen oğlağı veya pöstekiyi kaparak, belirlenen oyun alanı içerisinde rakibinden kaçırmaktır.

Aba güreşi: Orta Asya kökenli en eski güreş türlerinden biridir. Güreşçiler sırtlarına aba giyerek ve bellerine kuşak bağlayarak mücadele eder.

Mas (Ağaç) güreşi: Yarışmacılar en az 4-5 metre boyutlarında, 60 santimetre yüksekliğinde sabit, düz ve kaygan olmayan bir platform üzerinde yarışırlar. Bu platform üzerinde yüz yüze oturan yarışmacılar ayaklarını karaçam ağacından yapılan, yere dik duran ve her iki ucundan yere sabitlenmiş bir tahtaya dayarlar.

Mangala: Orta Asya'dan günümüze dek uzanan bir zeka ve strateji oyunudur. İki kişi tarafından 48 taş ile oynanır. En az 25 taş toplayan oyuncu, oyunu kazanır.