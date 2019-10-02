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EKER I RUN 2019’A 42K maratonu eklendi

Giriş Tarihi: 2.10.2019
EKER I RUN 2019’A 42K maratonu eklendi
EKER Süt Ürünleri tarafından her yıl düzenlenen Eker I Run Koşusu, 6 Ekim'de Bursa'da gerçekleşt-i rilecek. En özel etkinlik ise Türkiye'nin ilk dağdan aşağı yol maratonu 42K Maratonu olacak. Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker dün basın toplantısında, "Eker Süt Ürünleri'nin kuruluşunun 42. yılını kutlarken, Eker I Run Koşusu'na 42 kilometrelik bir parkur da ilave ettik" dedi. Organizasyon, 42 kilometre maratonu, 15 ile 5 kilometre parkuru, Özel Sporcular Koşusu ve Paten Yarışı olmak üzere 5 farklı kategoride yapılacak.
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EKER I RUN 2019’A 42K maratonu eklendi
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