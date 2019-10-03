Haber Hattı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 4. TUR KURA ÇEKİMİ BUGÜN

FUTBOLSEVERLERİN A Spor'dan naklen ve şifresiz olarak izlediği futbol şöleni Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kura çekimi bugün 11.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacak. ZTK 4. Eleme Turu'nda, Süper Lig'den kupaya bu turda dahil olacak olan Aytemiz Alanyaspor, Antalyaspor A.Ş., Çaykur Rizespor A.Ş., Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe A.Ş., İstikbal Mobilya Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor ve MKE Ankaragücü takımları ile 3. Eleme Turu sonucu tur atlayan 46 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

A MİLLİ TAKIM KAPALI GİŞE

AVRUPA Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim Cuma akşamı Arnavutluk ile İstanbul'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, rakibi karşısında kapalı gişe oynayacak. TFF'den yapılan açıklamada Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmanın bilet satışının sona erdiği belirtilerek, "Satışa çıkan tüm biletler tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yolunda A Milli Takımımıza eşsiz bir destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlara teşekkür ederiz" denildi.

BEŞİKTAŞ-ALANYA KARDEŞLER'İN

SÜPER Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. MHK'dan yapılan açıklamaya göre lider Aytemiz Alanyaspor'un pazar günü deplasmanda Beşiktaş ile yapacağı kritik mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek. Sezona 3 penaltı çaldığı Fenerbahçe-Gazişehir maçı ile başlayan ve ardından dinlendirilen Kardeşler'in yönetiminde Beşiktaş 3'te 3 yaptı. Alanyaspor'un ise Kardeşler ile 5 maçta 3 beraberlik, 2 galibiyetlik bir istatistiği var.

DIĞER MAÇLAR VE HAKEMLER ŞÖYLE:

YARIN

20.30 BtcTurk Yeni Malatyaspor-Yukatel Denizlispor Bülent Birincioğlu

20.30 Fenerbahçe-Antalyaspor Yaşar Kemal Uğurlu

CUMARTESİ

15.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor Serkan Tokat

17.30 Göztepe-İstikbal Mobilya Kayserispor Cüneyt Çakır

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray Halil Umut Meler

PAZAR

14.00 Demir Grup Sivasspor-MKE Ankaragücü Atilla Karaoğlan

19.00 Gaziantep Futbol Kulübü-Medipol Başakşehir Koray Gençerler

19.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor Hüseyin Göçek

DEV DÜELLO LİVERPOOL'UN: 4-3

ŞAMPIYONLAR Ligi E Grubu'nda son şampiyon Liverpool, müthiş düelloya sahne olan maçta Salzburg'u sahasında 4-3 yenip ilk galibiyetini aldı. Son 20 dakikaya 3-3 girilen maçta 70. dakikada sahneye çıkan Salah son sözü söyledi ve Kırmızılar'ı 3 puana taşıdı. Grubun diğer maçında Napoli ile Genk 0-0 berabere kaldı. Diğer sonuçlar şöyle: F Grubu: Slavia Prag-B.Dortmund: 0-2, Barcelona-Inter: 2-1. G Grubu: Leipzig-Lyon: 0-2, Zenit- Benfica: 3-1. H Grubu: Lille- Chelsea: 1-2, Valencia-Ajax: 0-3.

KADINLAR LİGİ'NE YENİ SPONSOR

TÜRKİYE Basketbol Federasyonu ile Herbalife Nutrition Türkiye arasında Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin isim sponsorluğu konusunda 3 sezonluk sözleşme imzalandı. TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Başarılı ve güçlü kadınlarımızın şimdi güçlü bir sponsoru oluyor. Herbalife Nutrition Türkiye Genel Müdürü Ediz Haksal ve ekibine sponsorluk tercihlerini kadın liglerinden yana kullandıkları için teşekkür ediyorum" dedi. Haksal ise dünyanın birçok ülkesinde sponsorluklar üstlendiklerini aktararak, "Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne isim sponsoru olmanın gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.

İLK 5G MOBİL ESPOR TURNUVASI FUTBOLİST'İN ZAFERİYLE BİTTİ

VODAFONE-ESL iş birliğiyle düzenlenen, dünyanın ilk uluslararası 5G mobil espor turnuvası Vodafone 5G ESL Mobile Open'da PUBG Mobile finalini Türk takım "Futbolist" kazandı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, "Vodafone olarak hem dünyada hem de Türkiye'de espordaki gelişimin en büyük destekçilerinden biriyiz. Ülkemize büyük bir gurur yaşatan 'Futbolist' takımını kutluyoruz. Vodafone olarak, dünyada ve Türkiye'de oyunseverlerin yanında olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.