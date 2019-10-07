Adımlar yenı fıdanlar ıçın atıldı

Turkcell Gelibolu Maratonu'nun 5.'si bu yıl "Adımlar Fidana" sloganıyla düzenlendi. Üç sene önce 10 bin fidanın dikimiyle hayata geçirilen Turkcell Barış Ormanı'na, bu yılda 100 bin fidan dikimi yapıldı. Her katılımcı için 10 fidan dikilen ormandaki ağaç sayısı 130 bine çıkartıldı. 16 ülkeden katılımın olduğu maraton öncesinde başlangıç noktasına sembolik fidan dikimi de yapıldı. Maratonda erkeklerde Murat Kurtak, kadınlarda Raziye Arabacı birinci oldu. Yarı maratonda ilk sırayı erkeklerde Ümit Er, kadınlarda ise Meryem Kılıç Gündoğdu aldı. 10 kilometrelik maraton etabında erkeklerde birinciliğe Ercan Savaşan ulaşırken, kadınlar yarışında ise Esra Sağlam ilk sırada yer aldı.

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar, "Barışın, sevginin ve yeşilin iç içe olduğu organizasyonumuza 16 farklı ülkeden gelerek ormanımıza katkıda bulunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.