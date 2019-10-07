Festivale koştular

DÜNYA Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 4 gün süren Etnospor Festivali'ne ilgiden dolayı son gün kapanışı uzattıklarını belirtti. Erdoğan, "Çok güzel 4 gün geçirdik. Arada biraz yağış ve fırtınayla boğuştuk. Bizim için talihsiz oldu ama hakikaten insanların coşkusunu ve katılımını gördük. Aslında festivalin bitmesi gereken saatlerde insanların gelmesini görmek kapanışı 21.00'e kadar uzatmaya zorladı" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da son gün etkinliklerine katıldı. Oktay, DEK Başkanı Bilal Erdoğan ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile, okçuluk alanında ok attı. Oktay, "Çocukların kendi ata sporlarıyla tanışmaları, nereden geldikleriyle ilgili bir bağ kurmaları çok güzel. Geçmiş ve gelecek arasında da köprünün kurulmasıyla ilgili çok önemli. Bunu anne ve babalar olarak çocuklara anlatmaya çalışsak mümkün değil bizi dinlemezler. Bu ortamda bunun tadını alıyorlar. Muhteşem ve harika bir ortam var. Federasyonumuzu böyle bir çalışmaya öncülük ettikleri için tebrik ediyorum" diye konuştu.

KUZENLER OMUZ OMUZA

ETNOSPOR heyecanını doyasıya yaşayanlar arasında Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın oğlu Ömer Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın oğlu Ahmet Akif Albayrak da vardı. Festival alanını gezdikten sonra ok savaşları kıyafetlerini giyen Ömer Tayyip ve Ahmet Akif ziyaretçilerden 2 yaşıtı ile birlikte 4'lü bir takım oluşturdu. Karşılarında ise yine alana gelen ziyaretçilerden kurulan 4 kişilik takım vardı. Centilmence bir yarış içinde geçen ve omuz omuza mücadele eden Ömer Tayyip ve Ahmet Akif'in takımı ok savaşını 15'e 9 kazanmayı başardı.



Etnospor Kültür Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ok atışı yaptı.

Kültür festivalinin son gününde Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan da atış yaptı.

Festivalin son gününde atlı binicilerin yaptığı gösteriler büyük alkış topladı.