Eczacıbaşı Vitra’da hedef 5 kupa birden

ECZACIBAŞI VitrA Kadın Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Faruk Eczacıbaşı, bu sezon 5 kulvarda mücadele edeceklerini belirterek, "Büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için elimizden geleni yapacağız. 9 Ekim'de 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda VakıfBank ile yapacağımız maçla sezonu açacağız. Umarım iyi bir sezon olur" dedi. Turuncu-beyazlı takımda bu sezon kaptanlık görevini üstlenecek Güney Koreli oyuncu Yeon-Koung Kim ise basın toplantısında Türkçe konuştu. 31 yaşındaki smaçör, "Yeni sezon için çok mutluyum. Takımda yeni oyuncular var. Çok enerjik bir ekibiz. Burada olduğum için çok mutluyum. İnşallah bu sezon 5 kupayı da alacağız" yorumunu yaptı.

EKER I RUN 2019'DA 2.583 KİŞİ KOŞTU

EKER tarafından "Sağlıklı Yaşam için Koş" mottosu ile Bursa'da düzenlenen Eker I Run 2019'da 2.583 sporcu, hem spor deneyimi hem de iyiliğin bir parçası olmak için koştu. Uludağ'da 1.810 metre rakımda startı verilen 42K Maratonu ile başlayan organizasyonda, sporcular 15K, 5K, Özel Sporcular Koşusu ve Paten Yarışı'na katıldı. Ayrıca 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar'da çocuklar eğlenceli dakikalar yaşadı.

Erzurum'da şok eden saldırı

TFF 1. Lig'de BŞB Erzurumspor'a 1-0 yenilen Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu'na maç bitiminde eski öğrencisi Murat Uçar'ın saldırması şok etkisi yarattı. Sezon başında Altınordu'dan Erzurum ekibine transfer olan Murat'ın hakaretler savurarak kendisini tehdit ettiğini iddia eden Eroğlu, suç duyurusunda bulundu. Maç sonu yaşanan olayı temsilcinin raporuna yazdığı, Murat'ın ceza alabileceği belirtildi.

Anadolu Efes Kartal'ı devirdi

BASKETBOL Süper Ligi'nin ikinci haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş Sompo Sigorta'yı deplasmanda 80-68 mağlup etti. Siyahbeyazlılar, ilk çeyreği 24-17 önde kapatıp, ilk yarıyı da 43-41'lik avantajla bitirdi. Üçüncü çeyreğe ise Efes 10-0'lık seriyle başladı ve final periyoduna 60-54 önde girdi. Son çeyrekte üstünlüğü koruyan lacivertbeyazlılar, karşılaşmadan 80-68 galip ayrıldı ve ligde 2'de 2 yaptı. Anadolu Efes'te Peters 15 sayı, 5 ribaund ve Micic 15 sayı, 12 asist ile galibiyette öne çıktılar.

Özgürlük mesajı verdi; Rockets 10 milyon $ kaybetti

HOUSTON Rockets Genel Menajeri Daryl Morey, Hong Kong'daki demokrasi yanlısı gösteriler için twitter hesabından "Özgürlük için savaş, Hong Kong'un yanında ol" mesajı yayınladı. Ancak cuma günü yayınlanan bu mesaj Çin ile Houston Rockets arasında kriz çıkardı. Çin'deki en aktif NBA takımlarından biri olan Houston'a yıllık 10 milyon $ kazandıran sponsorluklar iptal edildi. Çin Basketbol Federasyonu da Houston ile iş birliğini dün itibarıyla sonlandırdı.