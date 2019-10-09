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Kayıp madalyalara suç duyurusu

Dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci ’nun kayıp 16 madalyası için ailesi savcılığa suç duyurusunda bulundu

Giriş Tarihi: 9.10.2019
Kayıp madalyalara suç duyurusu
İSTANBUL'DA 2 yıl önce hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyaları için ailesi harekete geçti. Süleymanoğlu ailesinin avukatı Aziz Demir, Cep Herkülü'nün 7 dünya, 6 Avrupa, 3 olimpiyat madalyasının kaybolmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu. 3 Ekim'de madalyalar için Büyükçekmece'deki evinde keşif yapıldığını belirten Aziz Demir, "Savcılığa sunulan dilekçede 16 adet madalyanın çalınması, zimmete geçirilmesi ve film stüdyolarında izinsiz şekilde kullanılması sebebiyle şüpheliler hakkında kovuşturma yapılması ve madalyalara el konulmasına karar verilmesi talep edildi. Bu madalyaların devlete ait bir müzede sergilenmesi gerekirdi" dedi.
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Kayıp madalyalara suç duyurusu
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