Kayıp madalyalara suç duyurusu

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İSTANBUL'DA 2 yıl önce hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kayıp madalyaları için ailesi harekete geçti. Süleymanoğlu ailesinin avukatı Aziz Demir, Cep Herkülü'nün 7 dünya, 6 Avrupa, 3 olimpiyat madalyasının kaybolmasına ilişkin suç duyurusunda bulundu. 3 Ekim'de madalyalar için Büyükçekmece'deki evinde keşif yapıldığını belirten Aziz Demir,dedi.