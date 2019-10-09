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Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon

, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda 'ı 3-2 mağlup etti ve tarihinde 4. kez kupanın sahibi oldu.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 9.10.2019 22:42 Güncelleme Tarihi: 9.10.2019 23:23
Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Eczacıbaşı VitrA

Voleybolda 2019 Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı, VakıfBank'ı 3-2 yenen Eczacıbaşı VitrA kazandı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Eczacıbaşı VitrA teknik molaya 16-8 önde girdi. Teknik molanın ardından iyi oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, ilk seti 25-14 kazanarak, 1-0 öne geçti.

İkinci sette iyi oyununu sürdüren Eczacıbaşı VitrA, rakibinin öne geçmesine izin vermeden teknik molaya 16-9 üstün girmeyi başardı. Eczacıbaşı VitrA, seti 25-21 kazanarak 2-0 öne geçti.

VakıfBank, üçüncü sete iyi başlayıp rakibine 16-11 üstünlük sağladı. İyi oyununu sürdüren VakıfBank, rakibini 27-25 yenerek skoru 2-1'e getirdi.

Dördüncü sette de iyi oyununu sürdüren VakıfBank, rakibini 25-20 yenerek durumu 2-2'ye getirdi ve beraberliği sağladı.

Tie-break setinde toparlanıp iyi bir oyun sergileyen Eczacıbaşı VitrA, seti 15-11 kazanıp skoru 3-2'ye getirerek kupanın sahibi oldu.

Salon: İzmir TVF Atatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir, Arzu Emiroğlu
VakıfBank: Meliha İsmailoğlu, Haak, Ebrar Karakurt, Rasic, Ognjenovic, Zehra Güneş (Gizem Örge Güner, Gabi, Cansu Özbay, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)
Eczacıbaşı VitrA: Boskovic, Yasemin Güveli, Kim, Gamze Kılıç, Pereira, Ergül Eroğlu (Simge Aköz, Hande Baladın, Lloyd, Melis Durul)
Setler: 14-25, 21-25, 27-25, 25-20, 11-15
Süre: 140 dakika (23, 36, 36, 26, 19 )

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Spor Toto Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nda şampiyon Eczacıbaşı VitrA
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