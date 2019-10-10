Şampiyonlar Mehmetçik olacak

Çin'de düzenlenecek olan 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi (CISM) Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'na Türkiye göz kamaştıran bir kadro ile katılacak. Dört kez üste üste dünya şampiyonu olan Rıza Kayaalp, olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, dünya şampiyonu Metehan Başar, Avrupa şampiyonu Soner Demirtaş'ın da yer alacağı TSK Serbest ve Grekoromen Milli Takımları çalışmalarını İstanbul ve Ankara'da sürdürüyor. Milli güreşçiler, 13 Ekim'de birliklerine teslim olacak. TSK kafilesi, 16 Ekim'de Çin'e gidecek.

KAYAALP İDDİALI

Dört dünya şampiyonluğunun yanı sıra 9 kez Avrupa şampiyonu olan Rıza Kayaalp, "Şu an kamptayız. Askeriyemizi temsil edeceğiz. İnşallah, askerimizin, ordumuzun gücünü de göstermek istiyoruz" dedi.

Kadrolar şöyle: (Grekoromen) 130 kilo: Rıza Kayaalp, 87 kilo: Metehan Başar, 77 kilo: Aslan Atem, 67 kilo: Enes Başar, (Serbest stil) 125 kilo: Taha Akgül, 97 kilo: Fatih Yaşarlı, 74 kilo: Soner Demirtaş, 65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan.

Oyunlarda güreş müsabakaları, 21-22 Ekim'de serbest, 23-24 Ekim'de ise grekoromen stilde gerçekleştirilecek.