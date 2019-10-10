Şanlı ordumuza tam destek

Türk Silahlı Kuvvetleri dün Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatırken, spor dünyasından da ordumuza destek mesajları yağdı. Ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlatılan harekât sonrasında başta futbol olmak üzere tüm spor kulüpleri sosyal medya hesaplarından ordumuza destek mesajları paylaştı.
Milli sporculardan başlayan mesaj yağmuruna bazı yabancı oyuncular da katılırken herkes ordumuza ve askerlerimize dua paylaşımları yaptı, "Kalbimiz ve dualarımız Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan askerlerimizle"
ortak ifade olarak öne çıktı. Sabah Spor olarak tüm kalbimiz ve dualarımız Şanlı ordumuz ve kahraman Mehmetçiklerimizle. Cenab-ı Hak ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin.