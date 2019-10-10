Şanlı ordumuza tam destek

BUGÜN NELER OLDU

Türk Silahlı Kuvvetleri dün Barış Pınarı Harekâtı'nı başlatırken, spor dünyasından da ordumuza destek mesajları yağdı.Milli sporculardan başlayan mesaj yağmuruna bazı yabancı oyuncular da katılırken herkes ordumuza ve askerlerimize dua paylaşımları yaptı,ortak ifade olarak öne çıktı.