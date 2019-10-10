Türkiye’de ilgi çığ gibi büyüyor

450 milyon seyirci ve 1 milyar dolarlık büyüklüğü ile futbolun tahtını sallayan E-Spor'da Türk ekipleri de adlarını duyuruyor. Son olarak Milano'da düzenlenen ESL Open Vodafone PUBG Mobile Finali'nde şampiyonluğa ulaşan Türk takımı Futbolist'in lideri Berke Mol, çalışma sistemlerini ve hedeflerini anlattı. Günde 8-9 saat oyun oynayarak çalıştıklarını vurgulayan Mol, "Milano'da kupa kaldıran ilk Türk takımı biziz. Ben küçüktüm ama 2002'de Türkiye dünya üçüncüsü olduğu zamanki duyguları yaşadık. 7 kişilik yüzde yüz Türk oyuncularla bunu başardık. Çok az insana nasip olur. 2020 Dünya Şampiyonası'na özel davetli olarak katılacağız. Türkiye'de ESpor'a ilgi çığ gibi büyüyor. Milyonlarca seyirci var. Bizim ülkemizde de çok sayıda genç yetenek var" dedi.

Parmaklarımız sigortalı değil

TAKIMININ hem diyetisyeni hem de fizyoterapisti olduğunu belirten Berke Mol, "Gün içerisinde çok oturulduğu için bu hizmetleri sağlıyoruz. Bazen parmak sakatlıkları yüzünden ciddi anlamda antrenmanları aksayan ekipler oluyor. Ne yazık ki oyuncuların parmakları sigortalı değil" şeklinde konuştu.

E-Spor zirvesi yarın

TURKUVAZ Dergi Grubu'nun ekonomi dünyasına yön veren dergileri Para ve Forbes tarafından düzenlenen E-Spor Zirvesi, yarın ininal E-Spor Arena'da gerçekleşecek. Gençlik ve Spor Bakanı M.Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla yapılacak zirvede teknoloji ve spor dünyasının önemli isimleri bir araya gelecek. Türkiye'yi E-Spor'da bekleyen maddi potansiyelin tartışmaya açılacağı zirvede, ülkenin bu sahada Global Güç haline gelmesi için yapılması gerekenler sektör oyuncuları ve yatırımcılar tarafından tartışılacak. Ayrıca E-Spor'un çocuklarda ve gençlerde etkileri, anne ve babaların bu konu hakkındaki endişeleri uzman gözüyle değerlendirilecek.

Berke Mol, Kadir Öçmaz, Alper Umut Ayyıldız, Güven Özdemir ve Şevket Yılmaz'dan oluşan Türk takımı Futbolist, ESL Open Vodafone PUBG Mobile Finali'nde şampiyon olarak büyük başarı elde etti.