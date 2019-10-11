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Federer'den 'a erken veda

Alman tenisçi , dünya 3 numarası İsviçreli Federer'i 2-1 mağlup ederek turnuvada yarı finale yükseldi.

AA Tüm Sporlar Haberleri
Giriş Tarihi: 11.10.2019 17:03
Federer'den Şanghay Masters'a erken veda

Şanghay Masters Tenis Turnuvası'nda mücadelede eden dünya 3 numarası Roger Federer, çeyrek finalde Alexander Zverev'e 2-1 yenilerek elendi.

Profesyonel Erkek Tenisçiler Birliği (ATP) Dünya Turu kapsamında Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen turnuvada, dünya 1 numarası Novak Djokovic'in ardından İsviçreli Roger Federer de elendi.

2 saat 4 dakika süren çeyrek final mücadelesinin ardından dünya sıralamasında 6. basamakta yer alan 22 yaşındaki Alman Zverev, 38 yaşındaki Federer'i 6-3, 6-7 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

Zverev, Matteo Berrettini-Dominic Thiem karşılaşmasının galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Günün diğer müsabakasında Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas, Djokovic'i 2-1 mağlup ederek yarı finale kalmıştı.

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Federer'den Şanghay Masters'a erken veda
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