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69 kiloda oldu! kimdir, kaç yaşındadır?

69 kiloda Çinli rakibini yenip ’ı yenerek ülkemize altın madalya getiren oldu. 21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna da ulaştı. Şampiyon olduğu maçın ardından, Barış Pınarı Harekatı’nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı yollayan kimdir? İşte Busenaz Sürmeneli hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 13.10.2019 14:38 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019 14:39
Busenaz Sürmeneli Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası 69 kiloda Dünya Şampiyonu oldu! Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşındadır?

Rusya'da düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 69 kiloda Çinli rakibi Liu Yang'ı yenerek dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli yoğun olarak araştırılıyor. Henüz 21 yaşında olan genç sporcunun şampiyon olmasının ardından Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı yollaması da takdir edildi. Genç yaşına rağmen başarılı bir sporcu kariyeri olan Busenaz Sürmeneli kimdir? İşte Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli hakkında merak edilenler…

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Busenaz, 69 kilo finalinde Çinli rakibi Liu Yang ile karşı karşıya geldi.

Üç rauntta da sergilediği üstün performansla rakibini mağlup eden milli sporcu, podyumun zirvesine çıktı.

Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

21 yaşındaki milli sporcu kariyerinde ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.

26 Mayıs 1998 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Busenaz Sürmeneli boksa 10 yaşında başladı.

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