Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Formula 1’de şampiyon altıncı kez üst üste Mercedes oldu! Pole pozisyonunun sahibi Sebastian Vettel

Formula 1’de şampiyon altıncı kez üst üste oldu! Pole pozisyonunun sahibi

Formula 1 Dünya Şampiyonası 17. Ayağını ’in Fin pilotu kazandı. Bu sonucun ardından Mercedes üst üste 6. Kez markalar şampiyonluğunu kazanmayı başardı. Öte yandan yarışa oldukça kötü başlayan Vettel, Bottas’ın 13.3 saniye arkasında ikinci oldu. 13.8 saniye gerisindeki Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton da üçüncülüğü elde etti.

Giriş Tarihi: 13.10.2019 11:33
Formula 1’de şampiyon altıncı kez üst üste Mercedes oldu! Pole pozisyonunun sahibi Sebastian Vettel

Formula 1 Dünya Şampiyonu heyecanı yaşandı. Japonya Grand Prix'sini Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas kazandı. Öte yandan sabah saatlerinde gerçekleştirilen sıralamalarda pole pozisyonunu kazanmasının ardından yarışa ilk sırada başlayan Vettel, kötü kalkış yaptığı yarışı Bottas'ın ardından ikinci sırada tamamlayarak kaybı minimumu indirdi.

MERCEDES ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ! SEBASTİAN VETTEL İKİNCİ OLDU!

Pilotları Valtteri Bottas ve Lewis Hamilton ile podyum gören Mercedes, takımlar klasmanında şampiyonluğu garantiledi.

Japonya Grand Prix'sinin ardından puanını 612'ye yükselten Mercedes, üst üste altıncı şampiyonluğunu elde etti.

Sezonun 19. ayağı Meksika Grand Prix'si, 27 Ekim'de yapılacak.

Yarışta puan alan sürücüler ile pilotlar ve takımlar klasmanı şöyle:

İlk 10

1. Valtteri Bottas (Mercedes)

2. Sebastian Vettel (Ferrari)

3. Lewis Hamilton (Mercedes)

4. Alexander Albon (Red Bull-Honda)

5. Carlos Sainz (McLaren-Renault)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Daniel Ricciardo (Renault)

8. Pierre Gasly (Toro Rosso)

9. Sergio Perez (Racing Point-Mercedes)

10. Nico Hulkenberg (Renault)

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 338 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 274

3. Charles Leclerc (Monako): 223

4. Max Verstappen (Hollanda): 212

5. Sebastian Vettel (Almanya): 212

Takımlar klasmanı

* 1. Mercedes: 612 puan

* 2. Ferrari: 435

* 3. Red Bull: 323

* 4. McLaren: 111

* 5. Renault: 75

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Formula 1’de şampiyon altıncı kez üst üste Mercedes oldu! Pole pozisyonunun sahibi Sebastian Vettel
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN