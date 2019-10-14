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Altın kız

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda altın madalyanın sahibi oldu. Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri ise gümüş madalyada kaldı

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Altın kız Busenaz Sürmeneli
Cimnastikte İbrahim Çolak'ın tarihi şampiyonluğundan sonra dün de boksta madalyalar peş peşe geldi. Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda finale çıkan 3 kızımızdan biri altın, ikisi gümüş madalya kazandı. 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yan'a ringi dar etti. 21 yaşındaki sporcumuz, kariyerindeki ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.
51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu ise Rus Liliya Aetbaeva'ya mağlup olup gümüş madalyada kaldı. 81 kiloda final mücadelesi veren Elif Güneri de yine bir diğer Rus sporcu Zenfira Magomedalieva'ya yenilip gümüş madalyanın sahibi oldu.

TRABZONSPOR'DAN ŞAMPİYONA KUTLAMA
Trabzonspor Kulübü, sporcusu Busenaz Sürmeneli'yi şu sözlerle kutladı: "Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."

MEHMETÇİĞE SELAM ÇAKTI
Kariyerinin ilk büyükler şampiyonluğuna ulaşan Busenaz, gözyaşlarına hakim olamadı. Altın kız, Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
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Altın kız Busenaz Sürmeneli
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