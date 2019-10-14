Altın kız Busenaz Sürmeneli

TRABZONSPOR'DAN

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BUGÜN NELER OLDU

Rusya'nın Ulan Ude kentindegerçekleştirilen Dünya Kadınlar BoksŞampiyonası'nda finale çıkan 3 kızımızdanbiri altın, ikisi gümüş madalyakazandı.21yaşındaki sporcumuz, kariyerindeki ilkbüyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.mağlup olup gümüş madalyada kaldı.yenilip gümüşmadalyanın sahibi oldu.Kulübü, sporcusu Busenaz Sürmeneli'yi şu sözlerle kutladı: "Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."Kariyerinin ilk büyükler şampiyonluğuna ulaşan Busenaz, gözyaşlarına hakim olamadı. Altın kız, Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.