Altın kız Busenaz Sürmeneli

Cimnastikte İbrahim Çolak'ın tarihi şampiyonluğundan sonra dün de boksta madalyalar peş peşe geldi.
Rusya'nın Ulan Ude kentinde
gerçekleştirilen Dünya Kadınlar Boks
Şampiyonası'nda finale çıkan 3 kızımızdan
biri altın, ikisi gümüş madalya
kazandı. 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, Çinli rakibi Liu Yan'a ringi dar etti.
21
yaşındaki sporcumuz, kariyerindeki ilk
büyükler dünya şampiyonluğuna ulaştı.
51 kiloda mücadele eden Buse Naz Çakıroğlu ise Rus Liliya Aetbaeva'ya
mağlup olup gümüş madalyada kaldı. 81 kiloda final mücadelesi veren Elif Güneri de yine bir diğer Rus sporcu Zenfira Magomedalieva'ya
yenilip gümüş
madalyanın sahibi oldu.
TRABZONSPOR'DAN ŞAMPİYONA KUTLAMA
Trabzonspor
Kulübü, sporcusu Busenaz Sürmeneli'yi şu sözlerle kutladı: "Şampiyon olduğu maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Busenaz Sürmeneli, Barış Pınarı Harekâtı'nda görev alan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi. Sporcumuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz."
MEHMETÇİĞE SELAM ÇAKTI
Kariyerinin ilk büyükler şampiyonluğuna ulaşan Busenaz, gözyaşlarına hakim olamadı. Altın kız, Barış Pınarı Harekâtı'nda görev yapan Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.