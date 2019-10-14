En büyük Türkiye

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Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımımız, ’i 8-6 mağlup ederek, 2015’ten sonra bir kez daha ’nda kazandı

Giriş Tarihi: 14.10.2019
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Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı altın madalya kazandı. Milliler, Rostock kentinde gerçekleştirilen ve 10 ülkenin katıldığı şampiyonanın finalinde İsrail ile karşı karşıya geldi. Final maçında ilk yarıyı 5-3 geride kapatmasına rağmen ikinci yarıda Sevda Altunoluk'un golleri ile 5-5'i bulan milliler, maçı da 8-6 kazanarak tarihinde ikinci kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Türkiye, bundan önceki şampiyonluğunu ise 2015'te elde etmişti. Milli Takımımız 2017 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda ise ikinci sırada kalmıştı.
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