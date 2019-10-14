Madalyam ordumuza armağan

BUGÜN NELER OLDU

imnastikte son yıllarda başarılarıyla ülkemize ilkleri yaşatan İbrahim Çolak, Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Halka aletinde altın madalya kazanarak büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Çolak,Aynı zamanda ilk altınını aldım. Çok mutluyum. Bu madalyayı Türk ordumuza,diye konuştu. TEBRİK YAĞMURUÇolak'a başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tebrik mesajı gönderdi.