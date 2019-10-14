Madalyam ordumuza armağan

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imnastikte son yıllarda başarılarıyla ülkemize ilkleri yaşatan İbrahim Çolak, Almanya'daki Dünya Şampiyonası'nda tarihe adını altın harflerle yazdırdı. Halka aletinde altın madalya kazanarak büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan Çolak, "Bu madalyayı şanlı Türk ordumuza armağan ediyorum. Dünya Şampiyonası'nda tarihimizin ilk madalyasını kazandım.
Aynı zamanda ilk altınını aldım. Çok mutluyum. Bu madalyayı Türk ordumuza, Mehmetçiğimize ve Türk milletine armağan ediyorum"
diye konuştu. TEBRİK YAĞMURU
Çolak'a başarısından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tebrik mesajı gönderdi.