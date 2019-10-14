Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Şampiyonlar kışlada

Şampiyonlar kışlada

Giriş Tarihi: 14.10.2019
Şampiyonlar kışlada
Çin'de düzenlenecek 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli güreşçiler, birliklerine teslim oldu. Oyunlarda güreş müsabakaları, 21-22 Ekim'de serbest, 23-24 Ekim'de ise grekoromen stilde gerçekleştirilecek. Milli kafile, 16 Ekim'de CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları için Çin'e hareket edecek. TSK Güreş Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül asker olacağı için son derece mutlu olduğunu belirterek, "Askerlerimiz Suriye'de vatanımız için büyük bir mücadele verirken, bizler de Çin'de yapılacak Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizler bu vatanı seven evlatlar olarak bu zor günlerde ihtiyaç duyulduğu takdirde cepheye de gidip ülkemiz için çarpışmaya her daim hazırız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Şampiyonlar kışlada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN