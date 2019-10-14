Şampiyonlar kışlada

Ç
in'de düzenlenecek 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli güreşçiler, birliklerine teslim oldu. Oyunlarda güreş müsabakaları, 21-22 Ekim'de serbest, 23-24 Ekim'de ise grekoromen stilde gerçekleştirilecek.
Milli kafile, 16 Ekim'de CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları için Çin'e hareket edecek. TSK Güreş Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül asker olacağı için son derece mutlu olduğunu belirterek, "Askerlerimiz Suriye'de vatanımız için büyük bir mücadele verirken, bizler de Çin'de yapılacak
Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizler bu vatanı seven evlatlar olarak bu zor günlerde ihtiyaç duyulduğu takdirde cepheye de gidip ülkemiz için çarpışmaya her daim hazırız"
dedi.