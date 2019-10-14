Şampiyonlar kışlada

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BUGÜN NELER OLDU

in'de düzenlenecek 7. Uluslararası Askeri Sporlar Konseyi Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek milli güreşçiler, birliklerine teslim oldu.Milli kafile, 16 Ekim'de CISM Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları için Çin'e hareket edecek. TSK Güreş Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül asker olacağı için son derece mutlu olduğunu belirterek,Askeri Olimpiyat Oyunları'nda Türk Silahlı Kuvvetleri'ni en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bizler bu vatanı seven evlatlar olarak bu zor günlerdededi.