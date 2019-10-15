PTT Spor 0-3 Vakıfbank | Maç sonucu

Son iki sezonun FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi 2'nci haftasında PTT Spor Kulübü'nü deplasmanda 17-25, 17-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-9 önde girdiği ilk seti 25-17 almayı başardı. İlk sette olduğu gibi 2'nci setin de teknik molasına 12-9 önde giren VakıfBank, üst üste servis sayıları ürettiği seti 25-17 alarak, karşılaşmada 2-0 öne geçti. 3'üncü setin teknik molasına 12-10 geride giren konuk ekip, mola dönüşü üst üste 10 sayı alarak 20-12 öne geçti. Rakibine dönüş izni vermeyen VakıfBank, 3'üncü seti 25-15, mücadeleyi de 3-0 kazanarak, ligde 2'de 2 yaptı.

Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında 20 Ekim Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı'nda Türk Hava Yolları'nı ağırlayacak.

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil

PTT SPOR: Aslıhan, Gergana 8, Janset 4, Polen 4, Leyva 9, Nasya 5, C.Önal (L), Burcu 1, C.Baysal 1, Yağmur 1, Dolunay

VAKIFBANK: Meliha 10, Melis 7, Haak 17, Ebrar 12, Milena 8, Maja 3, Gizem (L), Cansu, Gözde 3, Zehra

SETLER: 17-25, 17-25, 15-25

SÜRE: 66 dakika (22', 21', 23')