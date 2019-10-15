Sancaktepe’de spor sezonu Mehmetçik’e destekle başladı

BUGÜN NELER OLDU

Sancaktepe'de spor sezonu, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şölenle açıldı. Sancaktepe Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikler, Barış Pınarı Harekâtı'nda şehit düşen askerler ve harekâta katılan Mehmetçiklerin muzaffer olmaları için Fetih Suresi okunarak başladı. Ardından basketbol karizma şov, mehteran takımı, cimnastik, güreş, judo, karate, kick-boks, step-aerobik ve tekvando gösterileri yapıldı. Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, ,ifadelerini kullandı.