Vatan size minnettar

Türk Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlere darbe üstüne darbe vururken milli sporcularımız da geçen hafta katıldıkları uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza attı. Ay-yıldızlı sporcular madalyalarını Barış Pınarı Harekâtı'na destek vermek için Mehmetçik'e armağan ettiler. A Milli Futbol Takımı, cimnastikte ilk Dünya şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçen İbrahim Çolak, boksta dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli ve Avrupa Şampiyonluğu'na imza atan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı,
madalya törenlerinde asker selamı ile Mehmetçik'e destek mesajı yolladılar.