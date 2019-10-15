Haberler > Spor Haberleri > Tüm Sporlar Haberleri > Vatan size minnettar

Vatan size minnettar

Milli sporcular uluslararası yarışmalarda önemli başarılara imza atarken, kazandıkları madalyaları da ’nda görev yapan Mehmetçiklerimiz’e armağan ettiler

Giriş Tarihi: 15.10.2019
Vatan size minnettar
Türk Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlere darbe üstüne darbe vururken milli sporcularımız da geçen hafta katıldıkları uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza attı. Ay-yıldızlı sporcular madalyalarını Barış Pınarı Harekâtı'na destek vermek için Mehmetçik'e armağan ettiler. A Milli Futbol Takımı, cimnastikte ilk Dünya şampiyonluğunu kazanarak tarihe geçen İbrahim Çolak, boksta dünya şampiyonu olan Busenaz Sürmeneli ve Avrupa Şampiyonluğu'na imza atan Görme Engelliler Kadın Golbol Milli Takımı, madalya törenlerinde asker selamı ile Mehmetçik'e destek mesajı yolladılar.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Vatan size minnettar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN