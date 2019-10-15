Vatan size minnettar

BUGÜN NELER OLDU

Türk Ordusu, Barış Pınarı Harekâtı ile teröristlere darbe üstüne darbe vururken milli sporcularımız da geçen hafta katıldıkları uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza attı. Ay-yıldızlı sporcular madalyalarını Barış Pınarı Harekâtı'na destek vermek için Mehmetçik'e armağan ettiler.madalya törenlerinde asker selamı ile Mehmetçik'e destek mesajı yolladılar.