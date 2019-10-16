Bayrağımız için yarışıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Rusya'nın Ulan Ude kentindeki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda,dün basının sorularını yanıtladı. Finalde Çinli rakibi Liu Yang'ı mağlup eden ve ardından da gözyaşlarına boğulan başarılı sporcumuz, artık yeni hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda madalya olduğunu söyledi. Busenaz Sürmeneli ile birliktede soruları yanıtlarken şu ifadelerikullandılar:"Final maçında antrenörüm 'Mehmetçik için savaş' diye seslendi ve ben tüm gücümle motive olarak maça devam ettim. Elimden geleni yaptım."Kendimiziçin bir şeyyapmıyoruz;ülkemiz,vatanımız,bayrağımıziçin yapıyoruz.Barış Pınarı Harekâtı'nda bizim için yüreğini ortaya koyan Mehmetçiğimizin, devletimizin arkasındayız."