Bayrağımız için yarışıyoruz

Rusya'nın Ulan Ude kentindeki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, 69 kiloda altın madalyaya ulaşan Busenaz Sürmeneli
dün basının sorularını yanıtladı. Finalde Çinli rakibi Liu Yang'ı mağlup eden ve ardından da gözyaşlarına boğulan başarılı sporcumuz, artık yeni hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda madalya olduğunu söyledi. Busenaz Sürmeneli ile birlikte 51 kiloda dünya ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu ve 81 kiloda ikincilik kürsüsüne çıkan Elif Güneri
de soruları yanıtlarken şu ifadeleri
kullandılar:
SÜRMENELİ:
"Final maçında antrenörüm 'Mehmetçik için savaş' diye seslendi ve ben tüm gücümle motive olarak maça devam ettim. Elimden geleni yaptım. Ağladım, duygulandım; gülmek kadar ağlamak da güzel."
GÜNERİ:
"Kendimiz
için bir şey
yapmıyoruz;
ülkemiz,
vatanımız,
bayrağımız
için yapıyoruz. Biz sadece boks yapmıyoruz; bizim amacımız örnek olmak. Örnek olmalıyız, inatçı olmalıyız, çocuklarımız spor yapmalı."
ÇAKIROĞLU: "Çok anlamlı bir devletin sporcularıyız.
Barış Pınarı Harekâtı'nda bizim için yüreğini ortaya koyan Mehmetçiğimizin, devletimizin arkasındayız."