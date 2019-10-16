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Bayrağımız için yarışıyoruz

Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’ndaki üç gururumuz , ve asker selamı ile Mehmetçiklere mesaj yolladı

Giriş Tarihi: 16.10.2019
Bayrağımız için yarışıyoruz
Rusya'nın Ulan Ude kentindeki Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda, 69 kiloda altın madalyaya ulaşan Busenaz Sürmeneli dün basının sorularını yanıtladı. Finalde Çinli rakibi Liu Yang'ı mağlup eden ve ardından da gözyaşlarına boğulan başarılı sporcumuz, artık yeni hedefinin Tokyo Olimpiyatları'nda madalya olduğunu söyledi. Busenaz Sürmeneli ile birlikte 51 kiloda dünya ikincisi olan Buse Naz Çakıroğlu ve 81 kiloda ikincilik kürsüsüne çıkan Elif Güneri de soruları yanıtlarken şu ifadeleri kullandılar:
SÜRMENELİ: "Final maçında antrenörüm 'Mehmetçik için savaş' diye seslendi ve ben tüm gücümle motive olarak maça devam ettim. Elimden geleni yaptım. Ağladım, duygulandım; gülmek kadar ağlamak da güzel."
GÜNERİ: "Kendimiz için bir şey yapmıyoruz; ülkemiz, vatanımız, bayrağımız için yapıyoruz. Biz sadece boks yapmıyoruz; bizim amacımız örnek olmak. Örnek olmalıyız, inatçı olmalıyız, çocuklarımız spor yapmalı."
ÇAKIROĞLU: "Çok anlamlı bir devletin sporcularıyız. Barış Pınarı Harekâtı'nda bizim için yüreğini ortaya koyan Mehmetçiğimizin, devletimizin arkasındayız."
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