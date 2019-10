Bütün çocuklar bizim

BUGÜN NELER OLDU

Bahçeşehir Koleji Türkiye'deki bütün kampüslerinde hayata geçirdiği Kış Okulları'na çocukları bekliyor. Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Genel Menajeri Alpaslan Aydın bu organizasyonu çok önemsediklerini belirterek, "Yaz ve kış okullarında çocukların profesyonelliğe yumuşak bir şekilde geçişini sağlamak istiyoruz. Profesyonel hayata geçerken çocuğun hayatının sadece yaptığı spor veya dersleri olmasını değil, ikisini bir arada başarıyla götürmesini istediğimiz için bu projeyi hayata geçirdik. Biz çocukları Bahçeşehirli veya Bahçeşehirli değil diye ayırmıyoruz. Çocuk olarak ele alıyoruz.dedi.Aydın şöyle devam etti: "Basketbol, futbol, tenis, voleybol, golf, yüzme, masa tenisi, cimnastik gibi spor branşlarının yanı sıra satranç, drama, piyano, keman, ritm, el işi, seramik, ebru, dans, koro gibi sanat branşları ve Robotik/Kodlama eğitimleri verilecek olan kış okullarımızda, öğrencilerimizin ders ve hobilerini birlikte planlama becerilerini geliştirmek, spor ve sanatın onlara kazandıracağı vizyon doğrultusunda doğru davranış kalıplarını içselleştirmelerine ortam hazırlayacağız. Ayrıca Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü olarak düzenleyeceğimizgibi kamplarla da akademik olduğu kadar sosyal yönden de gelişmiş bireyler yetiştirmek istiyoruz."Bahçeşehir kampüslerinde Kış Okulları'nın açıldığını, buna Uğur Okulları'nın da dahil olduğunu vurgulayan Aydın,Veya robotik… Kendi branşlarında uzman öğretmenlerimiz var. Bu okulları açma amacımız kulübümüzün kendi kendine yeten bir yapıya kavuşması.Çocuğun yatkın olduğu sporu ve etkinliği bulmak ve bunu ailelerle paylaşıp, çocuğu buna göre yönlendirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.BIZIM hedefimiz oyuncuları yetiştirmek ve Türk basketboluna kazandırmak. İlla bizim takımda oy nayacaklar diye bir kuralımız yok. Ancak maalesef genç oyuncu yetişmiyor. Niye? Çünkü oynamıyorlar. Problem bu. Gençlere şans verilmeli. BGL faydalı ama ondan sonra ne olacak? Orada kendini göstermesi lazım. Ama mesela uzunlar daha geç yetişiyor.ahçeşehir Koleji Spor Kulübü'nün her salonda tribünleri doldurduğunu belirten Alpaslan Aydın, "Ama bizim genel seyirci kitlemiz sadece Bahçeşehirli değil. Çocukların içinde her kulübü tutan var. Aslında o çocukları oraya getirmekteki amacımız Bahçeşehir'i desteklemeleri değil sadece. O ortamı sevmeleri, daha sonra babasına veya annesinedemesi. Dolayısıyla bu kadar çok kolej takımı olup bu kadar çok çocuğa hitap ederken bizim bunu yapmamız gerekiyor. Ama diğer takımların ve federasyonun da desteğini bekliyoruz.Bizim çocuklarımızın taraftar olarak görülmesini istemiyoruz. Onların basketbolsever olarak görülmesini istiyoruz. Amacımız onlara basketbolu sevdirmek, spor kültürünü aşılamak" diye konuştu.Yaklaşık 2.5 yıl önce altyapıyı kurduk. Ben bu sene altyapı takımlarımızın İstanbul'da her kategoride iyi derece yapacağına inanıyorum. Bunu hep beraber göreceğiz. Bazı takımlarımızın da Türkiye şampiyonasında başarılı olmasını bekliyoruz. Bu da yaptığımız yatırımın bir meyvesi olacak, bizi umutlandıracaktır.A Takımımız bu sezon FIBA Avrupa Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Bu da bizim için büyük bir gurur ve mutluluk. Hedefimiz Final Four'u görmek. Ayrıca gelen misafirlerimize de en iyi şekilde ev sahipliği yapıp, ülkemizin tanıtımını doğru bir şekilde yapmak amacımız.