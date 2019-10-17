Şampiyon Trabzon’da

BUGÜN NELER OLDU

Dünya Şampiyonu Trabzonlu Boksör Busenaz Sürmeneli, Trabzon'da mehteran ile karşılandı. Havaalanında soruları yanıtlayan Busenaz Sürmeneli, bu zor günlerde ülkenin yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Gerçekten çok mutlu ve gururlu bir şekilde 35 gün sonra şehrime adım attım. Allah daha güzel başarılarla buraya gelmeyi nasip etsin. DBarış Pınarı Harekâtı'nda görevli olan askerlerimizin Allah yardımcıları olsun, ayaklarına taş değdirmesin" şeklinde konuştu.