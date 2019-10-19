Sedat Üründül Koşusu ULUDAZ’ın

BUGÜN NELER OLDU

Yetiştirdiği safkanlarla uzun seneler atçılık camiasına önemli hizmetler vermiş olan merhum Sedat Üründül, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda adına düzenlenen koşu ile bir kez daha saygıyla anıldı. Yazarımız Ömer Üründül'ün babası Sedat Üründül adına düzenlenen koşu, bu yıl 3. kez yapıldı. İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki yarışta 3+ yaşlı safkan İngiliz atları 1400 metre çim pistte birincilik mücadelesi verdi. Galibiyete uzanan, Ahmet Çelik'in jokeyliğini yaptığı, Samet Kadıoğlu'nun sahibi olduğu ULUDAZ isimli at oldu.Yarışın kupa töreninde, kazanan safkanın sahibi adına Sadettin Mutlu'ya kupasını yazarımız Ömer Üründül verdi.