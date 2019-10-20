Derbide Aslan kükredi

BUGÜN NELER OLDU

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında derbi karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi. Karşılaşmanın setleri 17-25, 18-25, 25-23 ve 19-25 sonuçlanırken, Aslan üçüncü maçını da kazandı. Siyah-beyazlılar ise ikinci yenilgisini aldı. Fenerbahçe Opet, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve 8 puana yükseldi. Eczacıbaşı VitrA da Karayolları deplasmanında 3-0 kazandı ve puanını 9'a çıkararak liderliğini sürdürdü. Konuk ekipte Boskovic ve Natalia 16'şar sayı ile hücumu sürükledi. Aydın Büyükşehir Belediye de Nilüfer Belediye'yi deplasmanda 3-0'lık skorla geçerek 3 puanın sahibi oldu.