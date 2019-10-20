Haber hattı

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BUGÜN NELER OLDU

04 Teknik Direktörü David Wagner, Ozan Kabak'ın asker selamıyla ilgili konuştu. Ozan'la birlikte takımın diğer Türk asıllı futbolcuları Suat Serdar, Ahmet Kutucu ve Levent Mercan'la toplantı yaptıklarını ifade eden Wagner, "Benim için de bilgilendirici bir görüşme oldu. Türkiye'de ordunun nasıl algılandığını öğrenmiş olduk. Ozan'ı suçlamıyorum. Zira burada silahlı kuvvetlere yönelik nasıl bir bakış açısı olduğunu bilmiyor" dedi.BarışPınarı Harekâtı'na sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla destek verdiği için kulübü St. Pauli tarafından ihraç edilen Cenk Şahin olayından 1 hafta sonra Alman kulübü çirkin yüzünü yine gösterdi. Dün oynanan maçta St. Pauli Stadı terör örgütü renkleriyle donatıldı. Almanya Federasyonu'nun terörü destekleyen pankarta sessiz kalması ise tepkiye yol açtı.Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, milli sporcularımızın selamını eleştiren Avrupa'ya tepki gösterdi. Onan, "Sporcularımızın asker selamını Avrupa tartışıyor ama herkes her şeyiyle kendi ülkesinin değerlerini rahatça yaparken, Türk sporculara bu baskılar niye? Biz boydan boya haçlı formalara karşı da oynadık. O işleri bırakacak hepsi. Milli sporcuları böyle şeylerle yıldıramazlar" dedi.Romanya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda Gamze Karakol, Avrupa şampiyonu oldu. Milli sporcumuz koparmada 72 kiloyla bronz, silkmede 92 kiloyla altın, toplamda ise 164 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanarak Avrupa'nın zirvesine çıktı. Gamze Karakol, İstiklal Marşı'nı okuttuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.