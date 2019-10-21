Aykut Kocaman, Serkan Kırıntılı'nın kırmızı kartı hakkında konuştu

Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, BtcTurk Yeni Malatyaspor'un ligin ofansif en iyi kadrolarından birine sahip olduğunu söyledi.

Rakip karşısında alacakları galibiyetle ligin üst sıralarındaki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini anlatan Kocaman, şöyle konuştu:

"Ancak herhalde 'bir maça nasıl başlanılmaması gerekir' diye sorsalar ancak yaşadığımız durumu örnek gösterebiliriz. Serkan kalitesinde bir kaleci yapmaması gereken bir hata yaptı. O pozisyonda topa elle müdahale etme... Rakip atar veya kaçırır, ilk defa geriye düşmedik. Belki maçın kalan dakikalarında skoru değiştireceğiz ama işte bir anlık hata oyunun başında bir kişi eksik kalmamıza neden oldu. O pozisyonda geriye düştük. Özellikle ilk yarının kalan bölümlerinde yüksek enerji ile oynadık. Pozisyonlarımız var ama değerlendiremedik. Aynı yüksek enerjiyi ikinci yarıya da taşıyıp bir gol bulmak ve maça ortak olmak istiyorduk. Ancak gelen ikinci golden sonra oyun koptu. Yine de pozisyonlarımız var. O dakikadan sonra biraz da yaşadığımız durumun daha çok tahribatının ortaya çıkmaması adına sahada oyuncularım mücadele verdi."

Kocaman, rakip karşısında 1'inci dakikadan itibaren 10 kişi oynamanın ve maçı çevirmenin kolay olmadığına işaret ederek, "Oyuncularımı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Burada ilk andan son düdüğe kadar maç içerisinde olan bölümdeki desteklerinden dolayı, daha da önemlisi maç sonunda ortaya çıkan takımı sahiplenme tablosundan dolayı taraftarlarımıza gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir örnek davranış sergilediler." diye konuştu.

Sergen Yalçın: "Oyunun birinci dakikasında beklemediğimiz bir durum oluştu"

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın ise zor bir maça çıktıklarını söyledi.

Maçtan önce de sert bir karşılaşma olacağının belli olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Oyunun daha birinci dakikasında beklemediğimiz bir durum oluştu. Hem tribünleri hem bizi hem de diğer oyuncuları şoke eden bir durum oluştu. Serkan Kırıntılı'nın atılması, rakibin 10 kişi kalması ve peşinden golün gelmesi maçı biraz bizim açımızdan daha kolay bir hale getirdi. Ama ilk yarı oynanan oyundan çok memnun değilim. 10 kişiye karşı çok daha önde ve etkili oynamamız gerekirdi. Bu şok takımın üzerinde ve bizde de aynı etkiyi yarattı. Çok enteresan bir durum. Bunun için devre arasında oyuncularla çok sert bir konuşma yapmak zorunda kaldık. 11'e 10 oynanan bir oyunda önde oynamamız gerek. Rakibe baskı yapmamız gerek. Rakip eksik ve bizim mutlaka ikinci golü bulmamız gerek. Çünkü böyle maçlar çok tehlikelidir. Rakip çok koşan bir takım. Konyaspor'u da tebrik etmek lazım. 10 kişi oynamak kolay değil. Onlar da elinden geleni yaptı. Çok yargılanması gereken bir maç olduğunu düşünmüyorum. Enteresan bir maç oldu. Rakip 10 kişi kaldı. Biz golü erken bulduk. Beklemediğimiz bir durumdu. Ama müsabakalarda maalesef bu tür durumlar olabiliyor."

Yalçın, Süper Lig'de maç kazanmanın kolay olmadığını belirterek, "Ligde maçlar çok zor o yüzden bir plan yapmak zor. İçeride dışarıda bizim için fark etmiyor her maçı kazanmak istiyoruz. Her maçtan puan almak istiyoruz. Elimizden geldiğince puanlar alıp kendimizi yukarıda rahat hissetmek istiyoruz." diye konuştu.

Konyaspor taraftarının kendisine yönelik ilgisiyle ilgili ise Yalçın, "Konyaspor taraftarıyla olan bağım menfaate dayalı değil. Burada çok zor günler yaşadık. Çok zor bir sezon geçirdik. Burada kendi evimde gibi hissediyorum. Onlara çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.