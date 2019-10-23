BAHÇEŞEHİR

KOLEJİ'NİN

AVRUPA'YI

BUGÜN NELER OLDU

İTALYA Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya sürpriz bir teklif geldi. ABD'li bir şirketin ünlü oyucuya, "Instagram hesabını 100 milyon Euro karşılığında, bir yıllığına kiralamak istiyoruz" teklifini yaptığı öğrenildi. ABD basını, 187 milyon takipçisi olan Ronaldo'nun teklifi değerlendirdiğini yazdı. Bu arada France Football dergisi Ballon d'Or'un ilk 20 adayını açıklarken, Cristiano Ronaldo üst üste 16. kez bu listede kendine yer buldu. Portekizli yıldız daha önce 5 kez Ballon d'Or'u kazanmıştı.FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Sigorta, sahasında İspanyol ekibi Casademont Zaragoza'ya 73-74 mağlup oldu. Maça kötü başlayan Beşiktaş, ilk periyodu 11-24 geride bitirdi. Soyunma odasına 30-43 yenik durumda giden siyah-beyazlılar, final periyoduna da 48-54 mağlup gitti. Bitime 10 saniye kala 73-72 önde olan Kartal, son saniyede serbest atıştan gelen 3'te 2 isabetle mücadeleden 73-74 yenilgiyle ayrıldı. C Grubu'nda iseVOLEYBOLDA 2019 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası bugün Ankara'da sahibini bulacak. Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında, 2018-2019 sezonu Efeler Ligi şampiyonu Fenerbahçe HDI Sigorta ile AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak. TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT Spor'dan yayınlanacak. Efeler Ligi ve Kupa Voley'in son şampiyonu sarı-lacivertli takım, Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı daha önce 3 kez müzesine götürmeyi başardı.BAHÇEŞEHIR Koleji, FIBA Avrupa Kupası D Grubu ilk haftasında bugün İsviçre'de Fribourg Olympic takımına konuk olacak. Tarihindeki ilk Avrupa sınavını verecek Bahçeşehir Koleji'nin Fribourg şehrinde oynayacağı karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. ING Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 4 maçını da kaybeden Bahçeşehir, Avrupa'da Fribourg dışında CSM CSU Oradea ve BC CSU Sibiu'yla mücadele edecek.ROMANYA'NIN Bükreş şehrinde düzenlenen Gençler ve U23 Avrupa Halter Şampiyonası'nda64 kiloda ülkemizi temsil eden Berfin koparmada 94 kilo ile bronz, silkmede 118 kilo ile altın, toplamda ise 212 kilo ile altın madalya kazandı ve Avrupa şampiyonu oldu. Aynı kilodaki Nuray Levent ise koparmada 95 kilo ile gümüş, silkmede 115 kilo ile bronz, toplamda ise 210 kilo ile Avrupa ikincisi oldu. Berfin,diye konuştu.