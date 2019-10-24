Rıza Kayaalp'ten altın madalya

Çin'in Wuhan kentinde düzenlenen oyunlarda Avrupa ve Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kilo finalinde Estonyalı Heiki Nabi ile mücadele etti. Rıza Kayaalp, rakibini 3-1 mağlup ederek kürsünün en üst basamağında yer aldı. Milli güreşçi, final müsabakasının ardından asker selamı verdi.

Güreşte milli sporcular, organizasyonu 2 altın, 3 bronz madalyayla tamamladı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yayımladığı mesaj ile altın madalya kazanan Rıza Kayaalp'i tebrik etti.

akan Kasapoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çin'de düzenlenen 7. Dünya Askeri Oyunları'nda altın madalya alan Rıza Kayaalp'i kutluyorum. Dünya ve Avrupa şampiyonluğu gibi başarılarına Dünya Askeri Oyunları şampiyonluğunu da ekleyen Rıza Kayaalp'ten, önümüzdeki yıl Tokyo'da olimpiyat şampiyonluğu beklediğimizi hatırlatıyor, bu başarıda emeği geçenlere herkese teşekkür ediyorum."