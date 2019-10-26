Haber hattı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKİYE Tekvando Federasyonu'nun milli sporcular İrem Yaman ile Hatice Kübra İlgün arasında organize ettiğiAnkara İsmet Iraz Spor Salonu'nda yapılan müsabakaya seyirciler yoğun ilgi gösterirken maçın ilk yarısı 5-5, normal süresi de 13-13 sona erdi ve mücadele "altın vuruşa" taşındı. Altın vuruşta ilk sayıyı alan İrem Yaman, maçı 15-13 kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları'na puan veren G4 Ekstra Avrupa Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele etme hakkı kazandı.THY Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İtalya temsilcisi AX Armani Exchange Milan'a 87-74 yenildi. Hücumda ve savunmada organizasyon sıkıntısını aşamayan sarı-lacivertliler, devreyi 41-29 geride kapattı.İkinci yarıda da rakibin hücumlarına engel olamayan Fenerbahçe, 4. faulünü alan De Colo'nun oyundan çıkmasıyla iyice çözümsüz kaldı ve mücadeleyi 87-74 kaybetti.Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde üçüncü deplasman maçını da kaybederken, İtalyan ekibi sahadan üçüncü kez galip ayrılmayı başardı.3 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun halk koşusu kayıtları başladı. 106 ülkeden 37 bin çipli sporcunun yer alacağı maratonda,Halk Koşusu kayıtları İBB Spor İstanbul bünyesinde hizmet veren spor tesislerinden, İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi'nde kurulacak stantlardan yapılabilecek. Maratonun kayıtları, kontenjanlar tamamlandığında son bulacak. Kayıt işlemlerini tamamlayan katılımcılar, 31 Ekim, 1-2 Kasım tarihlerinde Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek Maraton ve Spor Fuarı'nda koşu tişörtlerini alabilecek.TFF 1. Lig'de 9. haftanın perdesi dün akşam Bolu'da açıldı. Boluspor, evinde ağırladığı Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup etti. Ev sahibi takımın gollerini Bilal, Melih ve Mustafa atarken, konuk ekibin tek sayısı Cem Ekinci'den geldi. Sezona kötü başlayan ve ilk 7 hafta 3 puanla tanışamayan Boluspor, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Keçiörengücü ise ligdeki ilk yenilgisini tattı.