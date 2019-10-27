Zeytinburnu Cumhuriyet Koşusu'nda çifte rekor

Zeytinburnu Belediyesi ve Beştelsiz Spor Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyon, Türk ve yurt dışından gelen 1150 sporcunun katılımıyla, 10 kilometrelik parkurda düzenlendi.

Belediyenin Kazlıçeşme'deki başkanlık binası önünden başlayan yarışta erkeklerde Kenyalı Sang Benard Cheruiyot, 28 dakika 52 saniyeyle, kadınlarda da aynı ülkeden Daisy Jeptoo Kimeli, 32 dakika 55 saniyeyle parkur rekoru kırarak ilk sırayı aldı.

Organizasyonda erkekler ve kadınlarda ilk üçe giren sporcular ve dereceleri şöyle:

Erkekler:

1- Sang Benard Cheruiyot (Kenya) 28.52

2- Sintayehu Dinksa Jena (Etiyopya) 28.56

3- Edwin Nyandusi Mokua (Kenya) 29.06

Kadınlar:

1- Daisy Jeptoo Kimeli (Kenya) (32.55)

2- Emmaculate Jebet (Kenya) (33.01)

3- Biruk Konjit Tilahun (Etiyopya) (34.48)

Bu arada, Türk sporcular arasında en iyi dereceleri kadınlarda 4. sırayı alan Sebahat Akpınar (35.37) ile, erkeklerde 9. olan Alper Demir (30.08) elde etti.

Organizasyonda dereceye girenlere altın, gümüş ve bronz madalyaları Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve diğer yetkililer tarafından verildi.

Bu arada, 93 yaşındaki Safder Kartoğlu'nun da katıldığı organizasyon için alınan 25 liralık kayıt ücretlerinin tamamının Türk Kızılay'a bağışlandığı belirtildi.

"İlgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum"

Cumhuriyet koşusuna katılan tüm sporculara başarılar dilediğini ifade eden Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Cumhuriyet koşumuz Zeytinburnu'nun artık bir geleneği oldu. Bu yıl cumhuriyetimizin 96'ncı yılını kutluyoruz. Zeytinburnu'nda Cumhuriyet Bayramımıza en yakın Pazar günü Cumhuriyet Koşusu yapıyoruz. Bu koşu gerçekten yurt içinde ve yurt dışından vatandaşlarımız tarafından da ilgi görüyor. Bugün de çok yoğun bir ilgi var. İlgi gösteren bütün vatandaşımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

