Çıplak taraftarlara 2 yıl men

MLS'TE bir beyzbol maçında yaşananlar pes dedirtti. Houston Astros ve Washington Nationals arasında oynanan maçta tam da atıcının göreceği bölüme oturan iki model Julia Rose ve Lauren Summer, rakip takım Houston'ın atışı sırasında sürekli üstlerini açarak oyuncuların dikkatlerini dağıtıp kaçırmalarına neden oldu. Bu anların TV kameralarına yakalanmasının ardından iki taraftara MLS yönetimi tarafından 2 yıl giriş yasağı cezası verildi.

En farklı baba-oğul!

İNGILTERE Premier Ligi'nin en farklı iki skorunda baba-oğul Schmeichel'ların adı yazılı! Tarih 4 Mart 1995... Manchester United, Ipswich Town'u 9-0 yenerken ManU'nun kalesi Peter Schmeichel'a emanetti. Geçtiğimiz hafta sonu 25 Ekim 2019'da ise Leicester, Southampton'ı yine 9-0 yenerken kazanan tarafın kalesinde bu kez oğul Kasper Schmeichel vardı.

Ronaldo'dan kadın takımına jest!

PORTEKIZ'IN U17 Kadın Takımı, EURO 2020 elemelerinde mücadele ederken 4-0'lık Letonya galibiyeti sonrasında Cristiano Ronaldo'nun sürprizi ile karşılaştı. Juventuslu yıldız, oyunculara mektup yazarken "Hayalim dünyanın en iyisi olmaktı. Ben de hayatımı spor ve çalışmaya adadım. Yani bir hayaliniz olması çok önemli. Hayallerinize yaklaşmanız için size kramponlar gönderiyorum" ifadelerini kullandı. Oyuncular bu sözlerin ardından kramponlarını alıp Ronaldo'ya teşekkür ettiler.