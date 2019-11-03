Demir Yumruk Şükrü Altay: Şampiyonluğumu sindiremiyorlar

Ringlerin yeni Muhammed Alisi "Demir Yumruk" Şükrü Altay... Türkiye onu, altın kemerini "Afrin Şehitleri" adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmesiyle de tanıdı. Almanya'da profesyonel boks yaşantısını sürdüren Dünya Şampiyonu "demir yumruk" lakaplı şampiyon boksörümüz geçtiğimiz günlerde İstanbul'da katıldığı turnuvada da Ukraynalı rakibini devirerek şampiyon oldu. Barış Pınarı Harekatı'na verdiği destek dolasıyla saldırılara maruz kaldığını ifade eden Şükrü Altay yaşadığı zorlukları ve hedeflerini anlattı.

"POLİTİK BASKI ÇOK FAZLA VAR"

Almanya'da Cumhurbaşkanımıza karşı inanılmaz bir düşmanlık var. Kim 'Recep Tayyip Erdoğan'ı seviyorum' dahi dese hemen dışlanıyor. 18 senedir boks yapıyorum. İlk maçımda beni destekleyen sponsorlar ikinci maçımda beni desteklememe kararı aldılar. Şampiyon olduktan sonra asker selamımı çaktım... Almanya, Avrupa ve Dünya Şampiyonu oldum 6 ayda. Ben ringlerde yeni Muhammed Ali'yim. Haksızlığa, zalimlere karşı ringlere çıkıp Türk Bayrağını dalgalandırıyorum. Allah'ın izniyle her kemeri Türkiye'ye getireceğim ve Cumhurbaşkanı'mıza armağan edeceğim."

LİNÇ EDİLİYORUM

"Ben Türk olarak milletim için konuşuyorum. Geçmişte Fırat Harekatı'na, şimdi de Barış Pınarı Harekatı'na destek olduğun için yine linç ediliyorum. Çok fazla tehdit alıyorum. Ama kimseden korkmuyorum. Almanya'da sponsor firmalar benden kaçıyor. Destek vermeye korkuyorlar. Ne kadar taş koyarlarsa koysunlar biz devamlı savaşacağız"

KITALARARASI ŞAMPİYON DA OLACAĞIM

Türk halkı arkamda dursun. Sorumluluğum büyük, işimiz zor. Ama ben bu yola kendimi adadım. Hep başarılı olacağım. Şimdiki hedefim ise kemerlerin en büyüğü olan kıtalararası kemeri kazanmak. Allah'ın izniyle şampiyon olacağım. Gücüme güveniyorum. Önümüzdeki ay dünyanın 4 büyük kemer maçlarından birine çıkacağım. WBA'nın (Dünya Boks Birliği) düzenleyeceğini Kıtalararası Şampiyon maçı var. Dünya Kıtalararası Hafif Ağır Sıklet Boks Şampiyonu unvanını kazanacağım. Onu da Türkiye'ye getireceğim ve Cumhurbaşkanı'mıza hediye edeceğim. Durmak yok yola devam."

SADECE FUTBOLA DESTEK OLMASINLAR

"Türkiye'de sadece futbolla değil, bizim gibi spor branşlarına da destek olsunlar. Hele hele yurt dışında zor şartlarda, baskı altında yapanlara hep destek olsunlar. Bizler Avrupa'da Türkiye'yi temsil ediyoruz. Bizim işimiz daha zor. Almanya'da ya da başka ülkede Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak dünyanın en güzel mutluluğu benim için. Çok gurur duyuyorum."

BİNALİ YILDIRIM'LA GÖRÜŞTÜ



Şükrü Altay, şampiyona öncesinde AK Parti İzmir milletvekili Binali Yıldırım'la görüştü. Şampiyon boksör, Binali Yıldırım'la sohbet edip ona kemerini takdim etti. Yıldırım da şampiyon boksöre jest olarak tespih armağan etti.

SPORU ALET ETMEYİN

Altay'ın menajeri Özcan Kalkan, "Allah aşkına sporla politikayı karıştırmayın. Dışarıya yansıtılan haberler yanlış, doğru değil. Zorlukları çeken sporcularımız." dedi.

RÖPORTAJ: TUNCAY KURTULUŞ

FOTO: MURAT ŞENGÜL